I benefici della natura: cosa dicono gli scienziati

Nell’era digitale in cui viviamo, è sempre più difficile trovare un momento per staccare e tornare alla natura. Tuttavia, le ricerche scientifiche continuano a dimostrare che la natura ha effetti positivi non solo sul nostro benessere fisico, ma anche mentale. In questo articolo esploreremo i benefici della natura sulla nostra salute secondo vari studi scientifici.

La natura come rimedio: comprendere i suoi effetti sulla nostra salute

Perché la natura è buona per noi ?

Secondo una pubblicazione sul sito biogroup.fr, la vicinanza alla natura ha virtù per mente e corpo. Le ricerche condotte in diversi campi, come medicina, psicologia e scienze cognitive, hanno dimostrato che la natura rigenera il cervello, diminuisce lo stress e l’aggressività, favorisce concentrazione, riflessione, autostima e creatività e contribuisce al benessere fisico riducendo il dolore, la pressione sanguigna e l’obesità.

Riprendersi nella natura accelera la guarigione

Inoltre, convalescere in un ambiente naturale può accelerare la guarigione e prevenire determinate malattie. Il contatto con elementi naturali attraverso i 5 sensi – vedere il cielo blu, ascoltare il rumore del mare, toccare la terra o sentire il profumo dell’erba tagliata – provoca un senso di felicità e tranquillità, come sottolineato su blue-skincare.com.

Ora che abbiamo compreso l’efficacia della natura sul nostro benessere generale, cerchiamo di capire quali tipi di ambienti naturali possono portare a tali benefici.

Di quale natura stiamo parlando ? : definizione e diversità degli spazi verdi

La diversità degli spazi verdi

Gli spazi verdi non si limitano ai parchi o alle foreste. Possono includere giardini pubblici o privati, campi aperti, corsi d’acqua e molto altro. In sostanza, qualsiasi area con abbondante vegetazione può essere considerata uno “spazio verde”.

I benefici della biodiversità

Inoltre, la biodiversità è un fattore chiave nella promozione del benessere umano. Gli ambienti ricchi di specie diverse forniscono una vasta gamma di servizi ecologici essenziali per la nostra salute e il nostro benessere. Ma come influisce esattamente la natura sul nostro cervello ?

Passiamo ora ad approfondire gli effetti della natura sul cervello grazie alla ricerca scientifica.

Gli impatti della natura sul cervello: focus sulle ricerche scientifiche

Interazioni con la natura e ossigenazione cerebrale

Come indicato su blue-skincare.com, le interazioni con la natura permettono una migliore ossigenazione e inducono serenità. Questo perché quando siamo immersi nella natura, il nostro corpo produce endorfine, le cosiddette “ormoni della felicità”, che riducono lo stress e l’ansia.

La natura riduce i livelli di cortisolo

Secondo uno studio citato su naturequebec.org, una semplice passeggiata in un parco può abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Questo ha degli effetti benefici significativi sulla salute mentale.

Dopo aver discusso gli impatti della natura sul cervello, passiamo ad esaminare come la biodiversità influisce sul nostro benessere.

Vedere la vita in verde: come la biodiversità influenza il nostro benessere

Il contatto con la natura ed il benessere psicofisico

In un sondaggio condotto nel 2015 in Francia, si è riscontrato che il 96% dei francesi percepisce la natura come un luogo di benessere. Le ricerche condotte in vari settori confermano questo legame tra il benessere umano e la natura.

La sylvothérapie e l’aumento dei saloni “natura e benessere”

La diffusione della sylvothérapie (terapia del bosco) e l’incremento dei saloni “natura e benessere” sono testimonianza del crescente bisogno di contatto con la natura nelle nostre vite sempre più urbanizzate.

Questi dati ci portano a riflettere sull’importanza di prescrivere una “dose” di natura per una migliore salute mentale.

La prescrizione di una dose di natura per una migliore salute mentale

I benefici del tempo trascorso nella natura

Molti studi, come quello menzionato su connexion-nature.com, segnalano che passare del tempo in un ambiente naturale riduce lo stress e l’ansia. Attività all’aria aperta come escursioni, ciclismo o passeggiate in mezzo alla natura sono associate al miglioramento del sistema cardiovascolare e al rinforzo muscolare.

La “prescrizione verde”

L’idea della “prescrizione verde”, cioè la raccomandazione medica di passare del tempo nella natura, sta guadagnando terreno. È un concetto che si basa su dati scientifici e ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la cura della nostra salute mentale.

Approfondiamo ora le terapie verdi e i giardini terapeutici, ulteriori esempi dell’utilizzo della natura nel campo della medicina.

Terapie verdi e giardini terapeutici: quando la natura cura

Le terapie verdi

Le terapie verdi includono una vasta gamma di interventi basati sulla natura che mirano a beneficiare sia la salute fisica che quella mentale. Queste possono andare dalle attività all’aria aperta ai programmi di riabilitazione basati sulla natura.

I giardini terapeutici

I giardini terapeutici, invece, sono spazi appositamente progettati per favorire il recupero e il benessere attraverso l’interazione con gli elementi naturali. Queste oasi di pace forniscono un ambiente rilassante e tranquillo che aiuta a ridurre lo stress e promuovere la guarigione.

Attraverso questa analisi, abbiamo esplorato come la natura abbia un impatto positivo sulla nostra salute fisica e mentale. Dai benefici di una passeggiata nel parco alla prescrizione medica di trascorrere del tempo all’aria aperta, è evidente che dobbiamo integrare la natura nella nostra vita quotidiana per migliorare il nostro benessere generale. Questo non solo ci permetterà di vivere una vita più sana, ma contribuirà anche a preservare i preziosi spazi verdi del nostro pianeta.

