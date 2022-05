I bambini che non mangiano bene, un problema che può interessare quattro su 10

Che sia a colazione, pranzo o cena. In quasi tutte le famiglie con bambini piccoli episodi di tensione durante i pasti sono all’ordine del giorno. O ai bambini non piace ciò che viene offerto, o preferiscono giocare per sedersi a tavola, quindi farli mangiare a volte diventa una lotta a tutto campo. Ma si stima che tra il 20% e il 40% dei bambini sani ne abbia alcuni difficoltà di alimentazione, perché il bambino rifiuta sempre alcuni cibi, rifiuta di provare nuovi cibi o ne mangia poche quantità e le percezioni errate da parte dei genitori sono incluse in quella percentuale. E di quella percentuale, tra a Dall’1% al 5% dei casi c’è un vero disturbo di alimentazione (TA). È un problema che non ha nulla a che vedere con il desiderio di soddisfare i canoni di bellezza che generano anoressia o bulimia, solitamente negli adolescenti. Questi sono disturbi che di solito compaiono tra 0 e 6 anniessendo più frequente sotto i 3 anni di età, soprattutto quando è passato dall’allattamento al cucchiaio o da cibo macinato a solido.

Nel 1994, questi problemi sono stati introdotti per la prima volta in un manuale come parte del disordini mentali e da allora ci sono stati diversi tentativi di classificazione da parte della comunità scientifica. Tuttavia, gli specialisti attualmente utilizzano una divisione che raggruppa le difficoltà en tre grandi gruppi: Innanzitutto i bambini che mangiano pocoNon hanno quasi mai fame e non hanno interesse per il cibo. A volte il motivo non viene trovato e altre è causato da una malattia organica o da problemi psicologici.

Assunzione selettiva

In secondo luogo, i minori con assunzione selettiva, cioè mangiano solo determinati cibi e rifiutano il resto. A volte il rifiuto non ha a che fare con l’offerta di verdura, frutta o pesce, i cibi che generalmente i bambini mangiano peggio, ma piuttosto che di solito rifiutano il cibo per la sua consistenza, odore, temperatura o aspetto. L’autismo a volte provoca questo tipo di alimentazione selettiva.Terzo, ci sono bambini con paura di mangiare o che genera ansiaun problema solitamente causato da un’esperienza traumatica legata all’alimentazione come il soffocamento o perché sono stati forzati in modo errato.

Ma come si fa a sapere se un bambino ha un problema o un disturbo di questo tipo se questi comportamenti si manifestano in modo lieve o intermittente? “Dovresti sempre consultare il pediatra”, risponde Samuel Héctor Campuzano, membro del gruppo di lavoro di gastroenterologia della società medica SEPEAP. Lo specialista riconosce che qualche anno fa i pediatri erano soliti “sdrammatizzare” queste problematiche ma ora, grazie a visite periodiche e regolamentate, che permettono di contrastare l’evoluzione del bambino,”più vengono diagnosticati” e gli operatori sanitari pongono maggiore enfasi sulla ricerca di una soluzione alle difficoltà che in quasi il 90% dei casi si curano “con la terapia adeguata”.

Dolore durante la deglutizione, tosse quando si mangia

Campuzano spiega che ci sono alcuni indicatori di “allarme” su cui i genitori o i pediatri dovrebbero richiamare l’attenzione, come quando “i pasti sono un inferno, il bambino ha una fissazione estrema per il cibo, ha dolore durante la deglutizione, tosse durante i pasti o vomito frequentemente o quando, a seguito di un evento grave, smette di mangiare bene”. Nella maggior parte dei casi, il problema può essere risolto presso lo studio del pediatra con una cura per la malattia che causa il disturbo alimentare; trattamento o consigli nutrizionali, così come modelli comportamentali per ridurre lo stress causato dalla situazione nei genitori o nei figli e riuscire gradualmente a reindirizzare la situazione.Per fare ciò, si raccomanda timestamp ed evitare spuntini lontano dai pasti, al fine di stimolare l’appetito e utilizzare “rinforzi positivi e negativi individualizzati”. A volte le famiglie ricorrono a far mangiare il bambino davanti a lui.alla televisione o mobile. “È facile, ma lo è controproducente”, dice il pediatra. Quanto a premiarli se hanno mangiato bene, “può essere utile in certi casi, come dare loro un cibo che gli piace come ricompensa, ma un giocattolo non è una buona idea”.

il problema emotivo

E per far loro provare cibi nuovi, non c’è altro da fare”più tentativi, andare a poco a poco, presentare i cibi che non amano in formati piacevoli, che partecipano all’elaborazione, utilizzare salse, nomi suggestivi…”. Ma è importante che i genitorinon urlare, non arrabbiarti e mostrare sempre un atteggiamento gradevole nei confronti del cibo”, sottolinea. Tuttavia, se i problemi persistono, il caso deve essere deferito a un unità specializzata nei disturbi del comportamento alimentare, in cui operano équipe interdisciplinari composte da logopedisti, psicologi e pediatri specializzati e dove si svolgono terapie individuali o di gruppo. La pediatra Elvira Cañedo lavora in una di queste unità di riferimento, situata nell’ospedale Niño Jesús di Madrid, e spiega che esiste un disturbo che richiede cure specialistiche quando viene rilevato in un bambino”malnutrizione o alterazione dello sviluppo psicomotorio”, ma anche quando la situazione genera un “problema emotivo” importante per genitori o minorenni. E ci sono genitori che possono”alimentazione forzata in modo così inappropriato” che può generare ansia e paura del cibo nel bambino. Il dottor Cañedo spiega che nel caso di bambini che mangiano poco, i genitori non dovrebbero essere ossessionati dalla quantità, ma dalla “qualità”, cioè “permettere loro di mangiare poco ma insistere, non forzare, nell’offrire varietà e che mangino di tutto”. “Se agisci precocemente, non è necessario rivolgersi a un’unità specializzata”, conclude.