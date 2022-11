I 7 copripiumini e copriletti di Zara per il ritorno delle vacanze !

La fine dell’estate porta con sé molti cambiamenti, come il ritorno alla routine dopo le vacanze, il cambio di guardaroba con l’arrivo del freddo, il cambio di arredamento e molto altro ancora. Oggi vi mostriamo 7 copripiumini di Zara Home che sono ideali per il cambio di stagione e che amerete avere nella vostra camera da letto… e a prezzi incredibili!

7 copripiumini di Zara Home

Copripiumino in lino lavato Questo bellissimo copripiumino ha una grammatura di 140 g/m2 ed è un copripiumino in lino lavato con un disegno a tinta unita e cuciture sulla struttura. È disponibile in vari colori (pietra, senape, verde, piombo) e in varie dimensioni del letto, con prezzi che vanno da 59,99 a 99,99 euro. In questo caso si tratta di un copripiumino in percalle di cotone a 200 fili con una stampa floreale nei toni del verde, un bellissimo disegno che farà bella mostra di sé nella vostra camera da letto. Ha una chiusura a bottoni nascosti sul fondo ed è disponibile in varie misure, con prezzi che vanno da 49,99€ a 79,99€.Biancheria copripiumino 160 g È un copripiumino in lino lavato tinta unita da 160 g/m2, con doppia cucitura sulla struttura e chiusura con bottoni nascosti sul fondo. È disponibile in due colori (bianco, naturale) e in varie misure, con prezzi che vanno da 59,99€ a 99,99€.Copripiumino a fiori verde e oro Questo copripiumino in percalle di cotone a 200 fili ha uno sfondo verde e una bellissima stampa floreale nei toni dell’oro, con chiusura a bottoni nascosti sul fondo. È disponibile in varie misure e ha un prezzo compreso tra 49,99 e 79,99 euro. Copripiumino Daisy È un copripiumino in percalle di cotone a 200 fili con un bellissimo ricamo a margherita e una chiusura con bottoni nascosti sul fondo. È disponibile in varie misure e ha un prezzo che va da 69,99€ a 119€.Copripiumino con ricamo floreale Anche questo copripiumino è in percalle di cotone a 200 fili, in questo caso con un ricamo floreale alle estremità e una graziosa finitura a onde, con chiusura a bottoni nascosti sul fondo. È disponibile in varie misure e in due colori (blu e bianco sporco), con prezzi compresi tra 69,99 e 119,99 euro. Copripiumino Paisley in raso Uno dei copripiumini più belli di Zara Home per la nuova stagione, un copripiumino in raso da 300 fili con stampa paisley e chiusura con bottoni nascosti sul fondo. Disponibile in varie misure, i prezzi variano da 49,99€ a 79,99€.