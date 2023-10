I 7 accessori must-have 2023 di Ikea per un telelavoro di successo!

Il telelavoro è diventato sempre più popolare negli ultimi due anni. Per aiutarvi a lavorare da casa, Ikea presenta 7 accessori essenziali!

Da diversi anni le aziende concedono ai propri dipendenti giornate di telelavoro. Alcune aziende offrono lavori al 100% da casa. Per riuscire a lavorare da casa, è necessario preparare bene il proprio piccolo spazio.. Deve essere pratico e confortevole. E Ikea ha ideato alcuni oggetti per aiutarvi a lavorare bene da casa. Per saperne di più I 7 accessori essenziali per un telelavoro di successo!

Ikea: 7 accessori indispensabili per un telelavoro di successo!

Dopo la crisi del COVID-19, il telelavoro si è diffuso. Prima di allora, poche aziende in Francia concedevano il telelavoro. Nel 2022, molte aziende concedono giornate di telelavoro ai propri dipendenti. Ma per continuare a lavorare correttamente, è necessario avere il minimo indispensabile e deve essere comodo. Ikea lo ha capito. E l’azienda svedese ha presentato altri oggetti che consentono di lavorare bene da casa. Naturalmente non sono obbligatori, ma questi articoli Ikea possono facilitare il lavoro a casa. Scoprite il nostro 7 accessori Ikea essenziali per un telelavoro di successo!

La sedia ergonomica HATTEFJÄLL

Essere in grado di lavorare bene da casa, la postazione di lavoro deve essere confortevole. E questo significa una buona sedia come la HATTEFJÄLL. È un po’ costoso, ma consente di sedersi comodamente e all’altezza giusta per lavorare al computer. È una sedia ergonomica che non fa male alla schiena se si passa molto tempo seduti a lavorare. La sedia HATTEFJÄLL è dotata di 2 braccioli regolabili. L’altezza è regolabile da 41 a 52 cm. Questa sedia Ikea è dotata di ruote per potersi muovere liberamente. Costa 249 euro ed è disponibile nei colori grigio, rosa chiaro, nero e beige. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 1

La base per computer ELLOVEN Ikea

Se si ha la fortuna di lavorare con un computer dotato di uno schermo separato, è necessario impostarlo alla giusta altezza. Se l’altezza non è corretta, si rischia di soffrire di dolori alla schiena o al collo. Per avere una buona postura di lavoro a casa, la parte superiore dello schermo dovrebbe essere all’altezza degli occhi. Questa base per computer ELLOVEN Ikea consente di posizionarla all’altezza giusta. Dispone inoltre di un ampio cassetto per un taccuino e penne, biglietti da visita o chiavette USB. Questa base ha anche uno spazio sottostante per riporre la tastiera. Costa solo 29€. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 2

Base di ricarica wireless NORDMÄRKE

Non è il caso di avere cavi dappertutto, soprattutto il cavo per il caricabatterie del cellulare. Questo sistema di ricarica wireless NORDMÄRKE di IKEA è perfetto per voi.. La base di ricarica verticale consente di avere una visione chiara del cellulare mentre la batteria è in carica. Non perderete nessun messaggio o chiamata. Per ricaricare il telefono cellulare, è possibile posizionarlo in modalità verticale o orizzontale. La base di ricarica wireless NORDMÄRKE ha due bobine. Costa solo 15 euro all’IKEA e si ricarica con una potenza massima di 5 W. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 3

Il tappetino per mouse Ikea LÅNESPELARE

Sia che si lavori con un computer portatile che con un computer desktop, è sicuramente necessario un mouse. Spesso gli uffici domestici hanno una superficie liscia che non permette al mouse di lavorare bene. Ikea offre un tappetino per mouse perfetto per il telelavoro produttivo. Il tappetino per mouse Ikea LÅNESPELARE misura solo 36×44 e costa solo 8 euro. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 4

Lo sportello UTESPELARE

Per lavorare bene da casa, si può scegliere tra il tavolo del soggiorno o una vera e propria scrivania. Per rimanere concentrati, non c’è niente di meglio di una buona scrivania per il telelavoro. Ikea propone la scrivania UTESPELARE, che misura 160 x 80 cm. Grazie alle sue dimensioni e ai suoi accessori, è perfetto per chi deve lavorare. Questa scrivania Ikea è dotata anche di una griglia posteriore per la gestione dei cavi. Nella parte inferiore c’è anche una griglia per mettere una fascia e tutti i cavi che di solito pendono. La scrivania UTESPELARE è venduta a 149€. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 5

La lampada da tavolo NYMÅNE

Per poter lavorare bene con l’inverno felice, ovvero la mattina è tardi e la sera è presto, per vedere bene è necessaria la luce. Questa lampada da tavolo IKEA NYMANE è perfetta per voi. È dotato di un faretto a LED e alla base è presente un’area di ricarica per qualsiasi telefono cellulare. E costa solo 69 euro. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 6

L’organizzatore MOPPE

L'ultimo oggetto indispensabile di Ikea per un telelavoro di successo, l'Organizer MOPPE. Sarà molto utile per il vostro spazio di telelavoro. Dispone di 6 cassetti ben differenziati. Uno grande in basso, due al centro e tre piccoli in alto. E la cosa migliore è che è molto conveniente: costa solo 29 euro all'IKEA. I 7 accessori indispensabili di Ikea per un telelavoro di successo 7

