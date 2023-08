I 5 vestiti che Sara Carbonero ha nel suo armadio ora possono essere tuoi per meno di 30 euro.

Sara Carbonero ha questi 5 vestiti che ora possono essere tuoi a poco prezzo, meno di 30 euro. Un buon capo di base che non possiamo lasciarci sfuggire in questa stagione dei saldi. Cortefiel è il luogo in cui troviamo i capi di Slow Love, il marchio della giornalista e influencer che è tutto un programma. Prendi nota di questi incredibili vestiti a meno di 30 euro che ti faranno innamorare a prima vista, sono economici, belli e con quel tocco boho che adoriamo.

Sara Carbonero ha nel suo armadio questi 5 vestiti che possono essere tuoi a meno di 30 euro

Un vestito tipo tunica per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che costa meno di 20 euro. Uno sconto di oltre il 70% è il maggior punto di forza di un capo dallo spettacolare stile hippie. Potrai averlo e indossarlo quando ti va in questi ultimi saldi a prezzi eccezionali. Potrai essere una vera Sara Carbonero con questo capo.

La combinazione di crochet e volant è davvero spettacolare. Un capo che sarà ideale in questi giorni in cui si inizia a sentire il freddo con un gilet e un paio di stivali. Ha un’aria anni ’70 con cui farsi notare. Senza dubbio si tratta di un capo che è un buon capo di base e ora viene venduto con uno sconto importante. Costava quasi 70 euro e ora lo abbiamo a 19.

Un vestito e una giacca per 19 euro che non potrai lasciarti sfuggire. È fatto di maglia, quindi non passerà mai di moda e si adatta a tutto. Potrai averlo in questi ultimi saldi in cui otterrai grandi prezzi. Senza dubbio si tratta di un vestito che sicuramente Sara Carbonero ha indossato.

Con questo vestito a meno di 30 euro potresti anche sposarti, in bianco e con un lavoro all’uncinetto che sembra fatto a mano. Non manca nessun dettaglio a un capo che ha uno sconto di quasi il 60%. Prendilo prima che si esaurisca, sta volando da Cortefiel.

Il vestito da 24 euro che non riuscirai a toglierti appena lo indossi. È ultra femminile e potrai indossarlo con degli stivaletti quando inizia a fare freddo. Inoltre, snellisce la figura, quindi dovrai solo preoccuparti di goderti senza pensare alle calorie.

4.2/5 - (10 votes)