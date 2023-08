I 5 tagli di capelli che saranno di tendenza l’autunno prossimo

L’autunno si avvicina sempre di più, quindi è necessario prepararsi e le celebrità si sono già messe all’opera per vedere quale stile prevarrà nella prossima stagione. In particolare, ce ne sono cinque che hanno attirato molta attenzione. Gli stilisti si sono accordati per scegliere diversi acconciature che avranno successo su tutte le passerelle. L’autunno è perfetto per cambiare look, quindi gli esperti di moda si sono messi all’opera. Quale stile sceglieranno le nostre celebrità?

Settembre, ottobre e novembre sono una stagione perfetta per affidarsi a uno stilista e cambiare look perché i capelli subiscono molti danni durante l’estate. L’esposizione al sole, i prodotti per le piscine e le creme danneggiano i capelli, quindi è bene fare un bel taglio quando finiscono le vacanze. Ma quale stile scegliere? Ci sono cinque proposte che hanno già sedotto i migliori esperti.

Il taglio pixie sarà il più richiesto in autunno

Quando si parla di cambiamenti di look, bisogna avere una cosa chiara. Lo stile che ha attirato maggiormente l’attenzione degli esperti è il taglio pixie, in tutte le sue versioni. È un’opzione ideale per chi cerca volume o la sensazione di avere più capelli. È un taglio che famose come Úrsula Corberó hanno indossato. Sì, è audace, ma anche molto favorevole. È perfetto per l’autunno perché serve a riparare le chiome che hanno subito i danni della stagione estiva.

Un taglio misto, un’opzione da tenere in considerazione

Un’altra opzione per il prossimo autunno è combinare due tagli della stagione scorsa. I parrucchieri consigliano di unire due stili già utilizzati per garantire il successo. Prima di prendere questa decisione, è necessario considerare la densità e la forma dei capelli. Questo viene fatto affinché l’acconciatura quotidiana richieda meno tempo.

Il movimento: un punto molto importante

Paula Echevarria in una presentazione / GTRES

A partire da settembre vedremo molte celebrità con una media lunghezza dei capelli sciolti. È un taglio che diventerà molto di moda, almeno secondo gli stilisti del momento. È un’opzione semplice perché non richiede un’acconciatura complicata o costosa. È anche molto favorevole. Alcuni volti come quello della giornalista Marta Riesco sono già caduti in questa tentazione. Non ci sono regole, l’importante è che i capelli abbiano movimento. Paula Echevarría è un buon esempio.

Uno stile spensierato

I parrucchieri si sono accordati e hanno tratto una conclusione. Il taglio di capelli deve adattarsi alla persona e essere scelto in base a un parametro importante: la comodità. Per questo consigliano di scegliere un taglio di capelli semplice, soprattutto per sistemare le punte, e un’acconciatura spensierata. Come si ottiene questo? Con strati, sfoltimenti e punte.

Il ciuffo continuerà a essere una tendenza

Ana de Armas in una serata di gala / GTRES

Le chiome XXL che sono state di moda nella stagione 2022-2023 continueranno ad essere accettate, ma sarà necessario apportare modifiche al ciuffo. Gli esperti hanno preso come esempio Blanca Suárez, che in alcune occasioni ha sfoggiato una lunga chioma. Ha saputo adattarla facendosi un piccolo ritocco al ciuffo. Il risultato è simile allo stile che Ana de Armas ha usato durante l’ultimo autunno: capelli fino alle spalle e ciuffo lungo, sistemato lateralmente.

