I 5 pantaloni comodi, freschi e incredibilmente economici dei saldi di Bershka

Bershka ha dato il via ai saldi estivi, offrendo una grande selezione di pantaloni comodi, freschi e a prezzi molto convenienti, ideali per questa stagione dell’anno. Sono disponibili sconti molto interessanti, fino al 56%, e offrono molte possibilità di abbinamento con stile.

Pantaloni dei saldi da Bershka

La stampa zebrata è una delle tendenze più virali nel mondo della moda questa stagione, e Bershka offre in saldo questi pantaloni wide-leg con uno sconto del 43%. Freschi, comodi ed eleganti, puoi indossarli sia con un top e sandali con tacco e plateau, sia con una maglietta e sandali piatti.

Questo pantalone di stile paperbag con stampa a righe verticali, che allunga e slancia visivamente la silhouette, è uno dei migliori acquisti che puoi fare nei saldi estivi. È ideale per ogni giorno, comodo e molto stiloso. Per essere fresca, puoi abbinarlo con un top bianco e sandali piatti con fibbia. È disponibile online con uno sconto del 56%.

Il tessuto denim è più di moda che mai, quindi questi pantaloni meritano un posto nel tuo guardaroba. Con vita media e dettaglio di pieghe in vita, hanno una caduta molto bella e favorevole, che non segna la gamba. Per aggiungere qualche centimetro e slanciare la silhouette senza rinunciare al comfort, abbina i pantaloni a una camicia cropped e a delle espadrillas con zeppa. Hanno uno sconto del 64%.

I pantaloni eleganti sono il capo preferito da chi è più alla moda, anche se, a differenza delle stagioni passate, non vengono più indossati con sandali o scarpe col tacco, ma con sneakers. Un’altra lezione che abbiamo imparato è che il gilet o la giacca si indossano come top. Questi pantaloni dei saldi da Bershka sono favolosi per ogni occasione e hanno uno sconto del 56%.

E, infine, vogliamo mostrarti questi pantaloni in stile culotte, in cotone beige. Il cotone è il miglior tessuto per l’estate e lo stile culotte sta benissimo a donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo, quindi è un colpo sicuro. Per look casual, puoi abbinarli a una maglietta bianca e sandali con plateau.

4.3/5 - (7 votes)