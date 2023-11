I 5 consigli Ikea per scegliere il miglior divano!

Come scegliere il divano del soggiorno che fa per noi? Ecco 5 ottimi consigli Ikea per fare la scelta migliore!

State cercando il divano perfetto ma siete ancora indecisi sul modello? Non preoccupatevi! Ikea ci come fare la scelta migliore. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

I consigli Ikea per una casa al top

Se Ikea ora si colloca tra le più grandi aziende del mondo, non è certo una coincidenza. Lo svedese Ingvar Kamprad ha molto di cui essere orgoglioso. L’imprenditore, infatti, mise a frutto il denaro del padre nel 1943 e, grazie a lui, il mondo dell’interior design è stato stravolto.

Di conseguenza, ha sviluppato prodotti sempre più facili da assemblare. Come le scrivanie, che si montano in pochi minuti.

Ci sono anche mobili per la TV, per il corridoio e per il soggiorno. E anche gli accessori! Recentemente, Ikea ha messo in vendita la borsa OBEGRÄNSAD, pratica e capiente. La si può trovare nel catalogo Ikea ed è destinata a persone sempre in movimento perché è leggera, flessibile e resistente. Sul social network TikTok, tutti vogliono questa borsa, risultato di una collaborazione con l’azienda di moda Swedish House Mafia.

Da Ikea, inoltre, potete trovare divani per tutti i gusti. Proprio così! Ce ne sono molti tra cui scegliere, perfetti per adattarsi a ogni spazio. Ma con così tanti modelli a disposizione, può essere difficile fare una scelta.

Ecco perché abbiamo raccolto 5 preziosissimi consigli Ikea per trovare il divano giusto per la tua casa! Stopandgo ve ne parla di seguito.

Ecco i consigli Ikea per trovare il divano perfetto

Prima di scegliere il divano, è importante analizzare il soggiorno, per scegliere mobili adeguati alle dimensioni della stanza.

Anche se sognate di avere un grande divano, per non sbagliare, Ikea suggerisce di posizionarne uno che non sia troppo grande e che occupi tutto lo spazio, “così finirete per sprecarlo e sentirete che tutto è troppo vicino ad un mobile molto grande”.

Il secondo dei consigli Ikea è quello di scegliere la forma giusta per il vostro divano. All’Ikea ci sono diverse forme: quadrate, arrotondate con sedute più o meno larghe. È bene scegliere un design che duri nel tempo e che non vi stanchi.

Se poi volete risparmiare spazio, un divano letto di Ikea può essere un’ottima scelta. Il motivo? Permette di utilizzare lo stesso prodotto in due modi, così potrete unire l’utile al dilettevole. Infine, concentratevi sul comfort! Molto importante per voi ma anche per i vostri ospiti.

Ecco infine il più importante tra i consigli Ikea: scegliere il copridivano giusto, che sia facile da lavare, soprattutto se ci sono bambini in casa, e che sia in armonia con il resto della stanza.