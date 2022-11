I 5 anelli dei saldi Bimba y Lola che non potete lasciarvi sfuggire

Gli anelli sono uno degli accessori più utilizzati nel mondo della moda, di base per milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto per le donne, anche se sono molti gli uomini che hanno aderito alla moda di indossarli, e non c’è dubbio che danno un tocco decorativo ideale alle mani. Oggi vi mostriamo il 5 anelli di Bimba y Lola che potete portare con voi con un grande sconto Bimba y Lola è una delle aziende spagnole più prestigiose nel mondo della moda, uno dei settori più competitivi e in cui il negozio galiziano ha consolidato la sua posizione sin dalla sua prima apparizione nel 2005. Fondato da due nipoti del disegnatore Adolfo Domínguez Oggi è un marchio di riferimento nel settore, sia per la moda che per le calzature, gli accessori e i complementi, in quanto li ha tutti in catalogo.

5 anelli di Bimba y Lola

Anello a fascia in cristallo placcato argento

Questo bellissimo anello con tre fasce di metallo argentato ha cristalli multicolori un accessorio divertente ed elegante con logo inciso. È realizzato al 95% in ottone e al 5% in vetro. Attualmente ha uno sconto del 50% che lascia il suo prezzo finale a soli 21€.Fasce ad anello con cristalli tricolore

In questo caso si tratta di un bellissimo anello con tre bande di metallo argentato e con cristalli d’argento intarsiati e logo inciso. Realizzato al 95% in ottone e al 5% in vetro, è attualmente in vendita con uno sconto del 30% che lascia il suo prezzo finale a 29 euro.Ampio anello di trasferimento del logo placcato argento

Questo è un bellissimo anello largo placcato argento con il logo del marchio e un cuore al centro, in colore nero. Realizzato con il 95% di ottone e il 5% di smalto, è attualmente a metà prezzo e potete averlo a soli 22€.Anello tricolore cristalli

Si tratta di un anello di metallo con cristalli in disegno tricolore con i tre ori (bianco, giallo, rosa). È personalizzato con il logo Bimba y Lola inciso. Realizzato al 95% in ottone e al 5% in vetro, ha un super sconto del 20% che lascia il suo prezzo finale a 33€.Anello con sigillo rosa

L’ultimo degli anelli Bimba y Lola che abbiamo raccolto per questo articolo è questo bellissimo e accattivante anello. anello in metallo rosa Anello con sigillo a forma di cuore con cristalli e personalizzato con un logo inciso. Realizzato al 90% in ottone e al 10% in vetro, ha un ottimo sconto del 30% che lascia il suo prezzo finale a 29€.