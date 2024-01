I 5 affari imperdibili di Lidl che non possono mancare nella tua cucina

Vuoi rinnovare la tua cucina con elettrodomestici di alta qualità a un prezzo accessibile? O magari stai cercando il regalo perfetto per queste festività natalizie? Qualunque sia la tua necessità, non perderti i 5 affari imperdibili per la cucina di Lidl che ti presentiamo oggi. Si tratta di prodotti top di gamma che semplificheranno la tua vita quotidiana e che potrai ottenere con sconti significativi. Non lasciarteli sfuggire!.

I 5 affari imperdibili per la cucina di Lidl

Se desideri che la tua cucina sia completa o stai cercando un bel regalo per il Natale, non puoi perderti i cinque prodotti del bazar di Lidl a prezzi veramente convenienti che vorrai avere o regalare.

Frusta aria 4L 1500 W Masterpro

Se vuoi cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto, questa frusta d'aria è ciò che ti serve. Con essa potrai preparare ogni tipo di cibo con l'85% in meno di grassi, grazie al suo sistema di circolazione di aria calda. Inoltre, ha una temperatura regolabile da 80ºC a 200 ºC e un timer di 60 minuti con allarme, così non ti scorderai di nulla. La sua cesta rimovibile ha un rivestimento antiaderente e una capacità di 4 litri, ideale per tutta la famiglia. E la cosa migliore è che ora la puoi ottenere per soli 44,99 euro, un 36% in meno rispetto al suo prezzo originale di 69,99 euro. Non perdere questa opportunità!.

Griglia elettrica 1000 W Cecotec

Un altro affare da non perdere per la tua cucina di Lidl è questa griglia elettrica della marca Cecotec. Con essa potrai grigliare carne, pesce, verdure e tutto ciò che desideri, ottenendo un risultato succulento e gustoso. Ha un rivestimento in pietra RockStone che garantisce il massimo effetto antiaderente e la migliore pulizia. Dispone anche di un vassoio raccogligocce, una piastra superiore regolabile in altezza, un indicatore luminoso di funzionamento e una pratica maniglia superiore. La sua superficie di cottura è di 25,4 x 17,5 cm, sufficiente per diverse porzioni. E la sua potenza di 1000 W ti permette di cucinare velocemente e con un basso consumo. Il suo prezzo è di 34,99 euro, un affare da non perdere.

Tazza termica Braun

Se ami goderti una buona tazza di caffè, tè o qualsiasi altra bevanda calda o fredda, questa tazza termica di Braun è per te. Con essa potrai mantenere le tue bevande calde per 4 ore o fredde per 14 ore, grazie alla sua doppia parete in acciaio inossidabile. Ha una capacità di 330 ml, un design elegante e un coperchio ermetico con beccuccio. È perfetta per portarla al lavoro, in palestra o in viaggio. E ora la puoi ottenere per soli 14,99 euro, un 38% in meno rispetto al suo prezzo originale di 24 euro. Non rimanere senza!

Impastatrice 300 W

Se ami la pasticceria, questa impastatrice è un must nella tua cucina. Con essa potrai mescolare, sbattere e impastare tutti i tipi di impasti, creme e salse, ottenendo un risultato professionale. Ha 5 velocità e un pulsante turbo per una maggiore potenza. Include 2 fruste e 2 ganci impastatori in acciaio inossidabile, facilmente intercambiabili. Include anche 5 ricette nelle istruzioni d'uso, per ispirarti e stupire i tuoi ospiti. La sua potenza è di 300 W e il suo funzionamento continuo è di max. 10 minuti. Il suo prezzo è di 19,99 euro, un regalo che ti piacerà.

Bilancia digitale a cucchiaio

Per concludere, ti presentiamo un altro dei cinque affari per la cucina di Lidl che ti faciliterà la vita: la bilancia digitale a cucchiaio. Con essa potrai pesare con precisione piccole quantità fino a max. 300 g / 10,58 oz, ideale per olio, tè, spezie, latte e altri ingredienti. Un cucchiaio rimovibile che può essere lavato in lavastoviglie, un display LCD con indicazione di cambio batteria, spegnimento automatico, una funzione di mantenimento del peso (hold) e una messa a zero (tara). Il suo prezzo è di 8,99 euro, un accessorio che non può mancare nella tua cucina.

Speriamo che ti siano piaciuti questi 5 affari per la cucina di Lidl e che ne approfitti prima che si esauriscano. Sono prodotti di qualità, con grandi sconti e che ti semplificheranno la vita. Inoltre, sono perfetti per fare un regalo o per concederti un capriccio.

