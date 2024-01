I 5 abiti più belli di Zara per quest’inverno 2024 !

Cosa indossare quest'inverno per essere sicuri di fare bella figura nel proprio guardaroba? Ecco i 5 abiti più belli di Zara da acquistare quest'inverno per un look al top! Ognuno di questi capi d'abbigliamento, a suo modo, renderà felice la fashionista che c'è in voi.

I 5 abiti più belli di Zara per sopravvivere all'inverno con stile

Zara è un marchio che delizia regolarmente le fashioniste di tutto il mondo. Il marchio spagnolo ha infatti aperto negozi in molte nazioni.

Come in Italia, dove si contano non meno di 340 negozi sparsi in tutto il Paese. Sono molti i posti dove fare shopping per trovare i vestiti migliori per il vostro guardaroba!

Soprattutto quando si tratta di prepararsi per le feste di fine anno… A proposito, avete già trovato il vostro outfit per la vigilia di Natale? Mancano solo poche settimane.

Scopriamo dunque i 5 abiti più belli di Zara da indossare ogni giorno durante i mesi più freddi dell'anno.

L'abito a pois

Iniziamo con questo maxi abito plissettato in tessuto a pois. Un pezzo molto elegante da indossare di giorno o di sera, con le scarpe che preferite.

Quest'ultimo ci seduce con il suo Scollo a V e le maniche lunghe. E con la sua fila di bottoni dorati sul davanti. Questo grazioso abito entrerà presto nel guardaroba di una fashionista con un certo gusto per la moda!

L'abito corto in morbida maglia

Ecco un altro dei preferiti dai redattori. Questo abito di Zara tagliato come un maglione XXL ha davvero stile da vendere.

Ci piace la sua vestibilità ampia che si adatta a tutti i tipi di corpo. Così come le finiture a coste e il suo bellissimo colore blu navy. Un vero e proprio must-have nel vostro guardaroba per essere sicure di essere al top quest'inverno, senza il rischio di prendere freddo.

L'abito corto di velluto

Se siete alla ricerca di un capo da indossare per un grande evento, questo abito di velluto nero è quello di cui avete bisogno subito. Innamoratevi di questo mini abito con effetto moiré e finiture a pieghe.

Molto glamour, questo modello ipnotico di Zara funziona bene sia di giorno con gli stivali alti che di sera con un paio di vertiginose decolletè. Ci piace!

L'abito lungo a collo alto

Poiché l'inverno è arrivato, i dolcevita sono out. Sì, ma non quelli vecchi e graffianti! Piuttosto quello che si trova sul grazioso abito lungo in maglia del marchio spagnolo.

Questo abito morbido e indossabile ci abbaglia con il suo vibrante colore rosso che esalta il meglio di ogni look.

L'abito corto leopardato

Se volete essere la regina della giungla urbana quest'inverno, non tardate a scegliere questo ultimo abito di Zara. Parliamo di un abito corto con stampa leopardata e collo alto, uno dei nostri preferiti.

Ci piace la sua cintura con fibbia in vita e il suo tessuto a nido d'ape che vi farà fare bella figura con qualsiasi tempo.

