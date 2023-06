I 5 abiti da ospite più incredibili di The Are, il marchio preferito della principessa Sofia.

I 5 abiti da ospite più incredibili di The Are, il marchio...

La marca favorita della infanta Sofia è ‘The Are’, un’azienda nazionale che progetta, crea e vende abiti spettacolari. Se stai cercando un capo da indossare nei momenti più speciali o quando vuoi mostrare il tuo lato migliore, questi abiti ti interessano. Puoi scegliere tra questi 5 abiti dell’azienda che è arrivata alla casa reale spagnola con forza. L’influencer della famiglia l’ha scelto diventando uno dei suoi preferiti, prendi nota di questi 5 abiti da invitata che sicuramente la infanta Sofia sceglierebbe.

L’abito Palacios è uno dei più favorevoli e versatili di questa marca. Puoi indossarlo in numerose occasioni e starà sempre bene. Una scelta più che consigliabile per sfoggiare ad un matrimonio, battesimo e comunione, ma anche per poter indossare in un giorno d’ufficio. Potrai sfruttare al massimo i 139 euro che costa questo abito che sicuramente metterebbe la infanta.

Questo abito si chiama Siviglia, ha un’aria un po’ hippie molto in linea con lo stile dell’infanta Sofia. È una buona base che possiamo acquistare per 79 euro. Non passa mai di moda e ci servirà per eventi, ma anche per un giorno estivo in cui vogliamo essere le meglio vestite.

L’abito Mr. Harper è di un rosso che sta sempre bene. Sicuramente lo sfrutterai al massimo con questo tipo di capo che ti renderà la migliore vestita in qualsiasi evento. Costa solo 145 euro ed è uno di quegli abiti che, anche se passano gli anni, vale la pena avere nell’armadio pronto ad aiutarci in più di un’occasione.

L’abito Mr. Bailey colore rame è perfetto per sfoggiare durante tutto l’anno, possiamo regolare le maniche e l’effetto satinato gli dà un tocco lussuoso che non possiamo perdere di vista. È un’ottima opzione per creare un guardaroba con la marca preferita della infanta Sofia. Costa solo 89 euro.

