I 4 vestiti più scontati di Mango Outlet: ci sono cose incredibili a meno di 10 euro.

Se hai poche opzioni di look per i tuoi eventi estivi, ti piacerà sapere che con soli 50 euro puoi acquistare diverse alternative interessanti per questa stagione. Ecco i 4 vestiti più scontati di Mango Outlet.

E li trovi a meno di 10 euro. Di diversi colori e anche con stampe, non puoi lasciarteli sfuggire.

4 vestiti più scontati di Mango Outlet

Da un lato, c’è il vestito stampato in cotone. Realizzato al 100% in cotone di alta qualità, il suo design corto e aderente in stile boho attirerà l’attenzione di tutti. Solo 9,99 euro.

Mentre amiamo quello in cotone con ricamo svizzero, perfetto per gli impegni formali nelle calde serate, questo vestito dal design dritto e lungo è anche al 100% in cotone. Si distingue per dettagli come il collo rotondo e i sottili spallini regolabili, senza dimenticare le belle ricamature. Anche questo ha un prezzo di soli 9,99 euro.

Ora hai il vestito con dettaglio di apertura, con design midi dritto e scollatura. Inoltre, ha maniche lunghe e arricciature sulla scollatura, insieme a una chiusura lampo e una piacevole fodera interna.

È una delle grandi star della Collezione Festa e Cerimonia nel catalogo di Mango Outlet. Per 9,99 euro sul sito di mango outlet.

Un altro modello è quello con applicazione sul collo. Il suo design corto e dritto con scollo a V, maniche lunghe svasate e apertura sul collo è perfetto per un impegno serio. Di colore nero, i suoi dettagli di pietra e la fodera interna, oltre alla chiusura lampo invisibile sul retro, completano il look. Solo 7,99 euro, è tuo.

Non puoi perderti nemmeno il vestito con scollo arricciato. Senza maniche e con sottili spalline, è un’altra scelta della Collezione Festa e Cerimonia che non devi scartare questa stagione. È composto al 95% da poliestere e al 5% da elastan, quindi puoi indossarlo per lunghe ore senza fastidi. Disponibile in diverse taglie, puoi averlo per 8,99 euro.

