Tra i luoghi della tua casa in cui trascorri più tempo, la tua cucina potrebbe essere al primo posto. Se cucinare è un’attività che ti piace molto, è logico che sia essenziale per te avere accessori funzionali e pratici in questa stanza. Se ne stai cercando di nuovi, Ikea ha la soluzione ideale per te. Ti presentiamo qui i 4 accessori essenziali di Ikea per arredare la tua cucina.

Accessori perfetti per organizzare le posate e la biancheria da tavola

Hai bisogno di spazio extra per organizzare le tue posate e la tua biancheria da tavola? Ikea ha la soluzione perfetta per te!

Un portacoltelli magnetico

È ben noto: non c’è mai abbastanza spazio sul piano di lavoro. Questo accessorio indispensabile offerto dal marchio svedese può aiutarti a guadagnare spazio. Si tratta di un portacoltelli magnetico chiamato Kungsfors.

Per utilizzarlo è molto facile: basta posizionare i coltelli sopra di esso e si magnetizzano istantaneamente. È ideale per guadagnare spazio sul piano di lavoro.

Questo accessorio misura 56 centimetri ed è proposto al prezzo scontato di 19,99 euro: un’opportunità da non perdere assolutamente.

Un carrello da cucina di tendenza

Se stai cercando un mobile che puoi spostare facilmente, non esitare e procurati subito il carrello Raskog proposto da Ikea. Molto moderno, è di un’elegante colore nero, giallo o bianco e si adatterà senza problemi alla tua cucina.

Ti sarà molto utile se desideri posare piatti e posate sopra di esso. Se ricevi più ospiti, ti aiuterà a portare i piatti in sala da pranzo. Questo accessorio è venduto al prezzo di 59,99 euro.

Accessori ideali per facilitarti la vita in cucina

Stai cercando di renderti la vita più facile mentre cucini? Anche qui, Ikea ha pensato a tutto e propone prodotti che non potranno che conquistarti.

Secchi per facilitare la raccolta differenziata

La raccolta differenziata è oggi indispensabile e Ikea lo ha ben compreso. È per questo che propone in vendita secchi chiamati Hallbar.

Questi secchi, grazie alle loro dimensioni ridotte, possono essere posizionati all’interno di un mobile. È quindi perfetto per liberare spazio in cucina. Per accedervi, basta aprire la porta del mobile. Inoltre, è inclusa una struttura scorrevole per facilitare l’accesso ai secchi. Grazie al coperchio incluso, i rifiuti sono nascosti.

Per poter usufruire di questi secchi pratici, è necessario spendere la somma di 42,99 euro.

Una sedia pieghevole

Desideri avere un angolo per mangiare nella tua cucina, ma hai poco spazio? Non sei l’unico ad avere questo problema e Ikea ti offre la soluzione.

Puoi procurarti una sedia pieghevole Terje. Questo modello occupa poco spazio e può quindi essere riposto in un angolo della stanza una volta piegato. Inoltre, può essere appeso al muro. Questa sedia è venduta al prezzo di 22,99 euro.

Sappi che per arredare la tua cucina, Ikea offre 6 trucchi infallibili per guadagnare spazio.