I 3 mobili Ikea più venduti del suo catalogo in Francia nel 2023

I mobili Ikea sono molto popolari tra coloro che amano arredare senza spendere troppo. Ma tre di essi stanno spopolando nelle vendite!

Ikea è un marchio molto amato da molte persone. Offre mobili a prezzi convenienti. E spesso con un tocco di design originale. Scopri le tre referenze che stanno spopolando tra la clientela.

Un marchio che offre tutto per l’abitazione

Con il suo crescente successo, non sorprende che Ikea sia uno dei marchi preferiti dai francesi. Il marchio è infatti apprezzato sia dalle famiglie benestanti che dai budget più piccoli.

Perché tutti possono trovare qualcosa per arredare secondo le proprie finanze. Ikea vende mobili economici, sia solidi che facili da montare da soli. Il marchio offre anche molteplici soluzioni per ottimizzare l’habitat.

Con essa, puoi trasformarti in un vero architetto d’interni. Infatti, l’azienda scandinava ha messo online strumenti di progettazione 3D. Così, puoi farti un’idea della tua futura cucina o del tuo nuovo soggiorno, senza sbagliare!

Ikea è anche una miniera di prezzi bassi per la tua casa. Ad esempio, metti fine al disordine in casa con questo set di mobili per riporre. Questo duo scaffale/armadio non costa più di 180 €. Quindi è un prezzo più che conveniente per arredare senza spendere troppo.

Il marchio svedese collabora anche con i migliori designer per offrirti riferimenti di alta gamma. Perché nonostante un budget limitato, non bisogna negarsi il bello a casa propria.

Sapevi che alcuni articoli del marchio potrebbero diventare molto preziosi? Questo è il caso di alcuni vecchi riferimenti che oggi costano un sacco di soldi.

Come la poltrona IMPALA venduta meno di 40 € nel 1972. Tieniti forte, oggi vale 2300 €! Altri mobili prodotti in serie hanno anche successo tra i clienti. Sono certamente meno rari, ma piacciono comunque molto.

Ikea: ecco i 3 mobili preferiti dai francesi nel 2023

Questi sono i tre mobili Ikea preferiti dai francesi

Tre di essi sono veri best-seller da Ikea. Come l’armadio dressing PAX. È uno dei più economici in termini di qualità/prezzo. Trovalo in negozio a soli 393 €.

Per questo prezzo, hai un grande guardaroba dalle dimensioni di 175 × 58 × 201 cm. Ha ripiani interni da organizzare come vuoi. E cassetti per riporre bene la biancheria.

I clienti di Ikea apprezzano anche il divano letto HEMNES. Anche questo è uno dei preferiti dai fan del marchio. Perché non è solo bello, ma anche versatile. Può essere sia un divano per il salotto che un letto.

Si distingue per i suoi tre grandi cassetti per riporre copripiumini, cuscini o biancheria da letto. Presso il marchio, trova questo bel mobile dallo stile country a 518,98 €.

Infine, coloro che hanno bambini apprezzano questo letto a soppalco SMÅSTAD. Astuto e ben pensato, è un blocco composto da un letto, una scrivania e un armadio. È quindi ideale per una piccola stanza.

Questa combinazione offre un astuto risparmio di spazio che può essere modellato a piacere. Così, la scrivania può essere montata parallelamente o perpendicolarmente al letto. L’armadio può essere installato in diverse maniere.

Insomma, un’altra buona idea firmata Ikea per il leggero prezzo di 630 €. Un vero affare per i clienti che vogliono qualcosa di affidabile e solido, spendendo meno.