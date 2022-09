I 20 nuovi emoji in arrivo sui telefoni cellulari

dal 1997 è stato presentato al pubblico in Giappone la prima confezione di emoji per un cellulare, questi si sono evoluti molto. Dalla nascita come piccoli disegni di 12 pixel all’ampia varietà di oggi, sono passati 25 anni. E da allora, ce ne sono più di 3.000 emoji di tutte le risoluzioni.

Una delle chiavi principali della sua proliferazione è proprio quella, come assicura il traduttore centenario Giovanni Marcofacilita la comunicazione digitalely la avvicina a quella parlata. In altre parole, un’emoticon può aiutare a capire il tono, l’emozione e l’intenzionalità dopo l’insieme delle parole. Sono perfetti sostituti di uno sguardo malizioso o di una sottile ironia nell’intonazione, poiché aiutano a capire “come si dice qualcosa”, conclude.

Ora, il Consorzio Unicode ha pubblicato le 20 nuove emoji e variazioni di colore che arriveranno nei dispositivi e servizi di comunicazione digitale degli utenti nel corso del prossimo anno, tra cui un oca, un pettine e una faccia tremantecome spiega Unicode sul suo blog.

Per quanto riguarda le emoji, lo standard include strumenti musicali come maracas e un flauto; elementi della natura, come fiore di giacintouna radice di Zenzero o uno baccello di pisello; animali, come a oca, la testa di un alce, un asino, un’ala grigia e un uccello nero; e oggetti come a pettine a denti grossi e un ventaglio; Y cuori piatti grigi, azzurri e rosa.

Incluso anche un viso tremante e due maniuno che spinge a destra e uno a sinistra, con diverse varianti di colore, oltre al Simbolo di Khanda -simbolo del Sikhismo, formato da due scimitarre, un pugnale a doppio taglio e un disco, e rappresenta la forza creativa universale- e quella di senza fili. Altre aggiunte rappresentano 4.193 ideogrammi in cinese, giapponese e coreanoe due nuovi script, come elencato nella versione Unicode.