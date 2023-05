I 2 imperdibili sconti dei prezzi speciali di Zara Home che non puoi lasciarti scappare

Gli special prices di Zara Home offrono grandi sconti su una vasta gamma di prodotti, e sono disponibili diverse volte all’anno. Queste offerte sono sempre interessanti, poiché molti di questi prodotti possono essere acquistati in qualsiasi momento, anche se fuori stagione, per risparmiare denaro e goderseli mesi dopo. Oggi vi presentiamo 2 imperdibili special prices di Zara Home che non potete lasciarvi sfuggire e che amerete avere in casa, soprattutto grazie agli sconti applicati.

Le 2 occasioni di Zara Home che non puoi perdere

Morbida coperta in chenille

Questa bellissima coperta in chenille ha un design liscio con frange ai bordi ed è disponibile in vari colori (verde, marrone, nero, naturale). Realizzata al 100% in poliestere, è consigliabile lavarla in lavatrice a una temperatura massima di 30°C, non usare candeggina o sbiancanti, non stirare, asciugare a bassa temperatura e pulire a secco in negozi specializzati. Grazie ad uno sconto del 20%, ha un prezzo finale di 15,99€.

Morbida coperta con frange

Questa bellissima coperta ha una finitura sfilacciata ai bordi, misura 140×190 cm ed è realizzata in 84% poliestere, 12% acrilico e 4% lana. Grazie ad uno sconto del 23%, il prezzo finale è di 22,99€.

