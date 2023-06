I 10 vestiti Zara già scontati da non perdere per quest’estate.

Aspetti le vendite estive? In realtà non inizieranno fino a luglio, ma se vuoi essere alla moda senza spendere troppo, puoi approfittare dei “prezzi speciali” proposti da Zara prima delle vendite. Abbiamo selezionato i 10 vestiti scontati di Zara che sono essenziali per quest’estate, quindi approfitta prima che finiscano.

I 10 vestiti Zara scontati per l’estate

Grazie alla sezione “Prezzi speciali” sul sito di Zara, è possibile acquistare alcuni capi della loro ultima collezione estiva a prezzi scontati, con sconti fino al 40-45%. Ecco i 10 vestiti che non puoi perdere, ora in tendenza e con un prezzo incredibile.

Vestito midi in cotone

Un modello essenziale per l’estate, ora a prezzo ridotto. Il suo colore blu è inoltre di tendenza. Ha uno sconto del 42%, quindi può essere tuo per soli 22,99 euro (ref: 4786/075).

Vestito camicia con volant

I volant sono ancora di moda e questo modello, anche se a manica lunga, è perfetto per sfruttarlo ancora per la primavera e alcune notti d’estate. Corto e blu, è l’ideale per spopolare. Scontato del 42%, ti costerà 22,99 euro (ref: 4437/068).

Vestito voluminoso con volant

Ancora una volta i volant sono protagonisti in questo modello bianco, corto e con spalline. Ideale per gli appuntamenti romantici dell’estate. Ha uno sconto del 39%, quindi ti costerà 29,99 euro (ref: 2797/978).

Vestito stampato con cintura

Se ti piacciono gli stampati, questo è uno dei migliori modelli che troverai da Zara. Con un dettaglio del collo alto, senza maniche e con una cintura. Ha uno sconto del 36%, quindi costa ora 22,99 euro (ref: 4786/111).

Vestito corto stampato

Non perdere neanche questo altro modello stampato, corto e con spalline. Realizzato in misto cotone e lino, è perfetto per indossarlo durante tutto l’estate, di giorno e per cene o serate fuori. Il prezzo scontato del 42% è di 22,99 euro (ref: 4437/096).

Vestito corto con spalle scoperte

Il vestito più “top” di Zara durante la primavera e ancora uno dei più venduti per l’estate, è ora scontato quindi non puoi perderlo. Si distingue per il colore bianco, il dettaglio dei ricami perforati e per lasciare le spalle scoperte, come indicano le tendenze. Con uno sconto del 39%, ti costerà ora 29,99 euro (ref: 2794/994).

Vestito corto stampato

Un altro bel modello che in questo caso si distingue per essere un design corto che riproduce una stampa geometrica in tendenza. Ha uno sconto del 33%, quindi ti costerà 19,99 euro (ref: 7521/050).

Vestito midi a maglia

Per quelle serate estive un po’ più “fresche”, niente di meglio che scegliere questo modello midi a maglia di colore avorio. Ha uno sconto del 46%, quindi ti costerà solo 15,99 euro (ref: 3859/019).

Vestito tunica con dettaglio a pieghe

Devi anche considerare questo modello di vestito tunica, che va forte per l’estate. Lo hai in color kaki e color marsala. Il prezzo, con uno sconto del 42%, è di 22,99 euro (ref: 4877/049).

Vestito con fondo asimmetrico

Infine, puoi trovare scontato anche questo bel modello con fondo aperto e in colore nero. Ha uno sconto del 44%, quindi ti costerà solo 19,99 euro (ref: 2180/340).

4.8/5 - (10 votes)