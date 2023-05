I 10 vestiti di Sfera a meno di 20 euro perfetti per rinnovare il tuo guardaroba quest’estate.

Sfera è uno dei negozi di moda dove troverai di tutto: abiti, tute, scarpe sportive, jeans. Se stai pensando di rinnovare il tuo guardaroba, ti mostriamo i 10 vestiti di Sfera a meno di 20 euro.

Potrai scegliere tra uno o più vestiti perché il loro prezzo è davvero accessibile. E sono adatti a diverse occasioni. Non perderteli!

Scegli tra i 10 vestiti di Sfera a meno di 20 euro

Il vestito plissettato è disponibile in due colori: rosso e nero. Ha diverse pannellature ed è midi. Inoltre si distingue per le sue spalline sottili doppie. Sceglilo nel colore che preferisci e nella tua taglia.

Per stare più freschi in estate, non puoi perdere questa unica opportunità. È corto con ricamo svizzero. Ha un collo a scatola con chiusura posteriore a bottone ed è in 100% cotone. Disponibile in 4 colori diversi e il suo prezzo è di soli 17,99 euro.

Ci sono abiti con particolari, come questo incrociato che ci piace molto. È lungo e stampato, in nero e bianco, mentre lo trovi anche in altri toni. Solo da Sfera.

Il modello plissettato permette di non avere caldo. Ha due colori preferiti per questa estate. Puoi averlo ad un prezzo di 17,99 euro nelle taglie dalla S alla XL.

Il vestito più comodo e versatile. Sfera ha un vestito che puoi indossare sia per una cena che per l’ufficio. Ha un tessuto speciale e manica corta con aperture laterali. Il suo prezzo è di soli 17,99 euro.

Gli abiti tunica stanno diventando un classico. Per questo motivo, il modello che presenta Sfera ha ciò di cui hai bisogno per la stagione estiva. È stampato midi a manica corta con dettaglio di arricciature sul collo e lo vediamo realizzato in 100% cotone. Inoltre il suo prezzo è di 15,99 euro.

