I 10 tappeti di Leroy Merlin ad un prezzo imbattibile

I tappeti sono molto utili in casa, così versatili che si possono sfruttare al meglio in stanze diverse e per gli usi più svariati, anche se è chiaro che i due principali scopi sono quello di decorare il pavimento e di garantire una temperatura piacevole. Oggi vi mostriamo i 10 tappeti Leroy Merlin che potete trovare a prezzi imbattibili.

Ecco i tappeti Leroy Merlin a cui non potete rinunciare

Tappeto Rally Mod-2

Questo tappeto per bambini di Leroy Merlin è un grande successo grazie al suo design: una città con strade per far giocare i più piccoli con le loro macchinine su una superficie calda. Misura 140 x 200 cm e ha un prezzo di 44,99€.

INSPIRE Tappeto Ronda in juta

Questo tappeto rotondo ha una trama piatta e un supporto in juta, un design liscio e naturale che si adatta perfettamente a qualsiasi stanza in qualsiasi parte della casa. È compatibile con il riscaldamento a pavimento e ha un diametro di 100 cm. Il suo prezzo è attualmente di 39,99€.

Tappeto rettangolare in juta INSPIRE

Questo tappeto è ideale ai piedi di un letto o sotto una sedia, un design di forma rettangolare con un aspetto naturale che si adatta perfettamente a quasi tutti gli stili di arredamento. Disponibile in varie misure, il modello 80 x 150 cm ha un prezzo di 39,99 euro.

Tappeto Neila in poliestere

Questo tappeto multicolore è rettangolare e misura 120 x 170 cm, con un fondo in cotone e un disegno astratto che aggiunge un tocco decorativo ideale. È compatibile con il riscaldamento a pavimento e ha il marchio Oeko-Tex, che certifica la totale assenza di sostanze nocive per la salute nella sua composizione. Il prezzo è di 59,99€.

Tappeto multicolore Mapa

Questo tappeto per bambini ha un disegno originale di una mappa del mondo, in modo che possa diventare parte integrante dei giochi dei bambi, aiutandoli anche a imparare la geografia. Disponibile in varie dimensioni, il tappeto 120 x 170 cm ha un prezzo di 59,99€.

Tappeto di Leroy Merlin in microfibra Blizz

Questo tappeto in microfibra ha un design liscio con una texture a pelo corto, è compatibile con il riscaldamento a pavimento ed è molto facile da mantenere. Disponibile in varie misure, il modello 160 x 230 cm ha uno sconto del 15% che lascia il suo prezzo finale a 119€.

Tappeto Blizz Bereber in poliestere

È un tappeto rettangolare in poliestere dal design beige/antracite che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. È molto facile da mantenere ed è disponibile in diverse misure, con il formato 120 x 170 cm a €67,99 grazie allo sconto del 15% attualmente in offerta.

Blizz Berber, tappeto rotondo in poliestere

Questo bellissimo tappeto rotondo ha un diametro di 160 cm ed è in una combinazione grigio/bianco ideale per qualsiasi stanza e ambiente. È molto facile da mantenere e attualmente ha uno sconto super interessante del 17% che lascia il suo prezzo finale a 74,99€.

Tappeto di Leroy Merlin Salsa

Si tratta di un tappeto rettangolare multicolore con texture termofissata e fondo in juta, con un disegno astratto che starà benissimo ovunque in casa. Misura 160 x 230 cm e ha un prezzo di 129 euro.

Che siano tondi o quadrati, in fibra naturale o sintetica, siamo certi che i tappeti di Leroy Merlin saranno perfetti per la vostra casa: non vi resta che scegliere il vostro preferito!

