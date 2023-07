I 10 super-affari di Mango Outlet a meno di 10 euro: da rimanere sbalorditi

Crei che sia impossibile migliorare il tuo guardaroba con meno di 50 euro? Le offerte e gli sconti dei principali marchi di moda potrebbero farti cambiare idea; ecco quindi 10 affari da Mango Outlet per meno di 10 euro.

Grazie ad un investimento minimo, potrai portare a casa diverse alternative da scegliere per l’estate o il resto dell’anno.

10 affari da Mango Outlet per meno di 10 euro

Pareo vichy in cotone

Costava in sconto 5,99 euro, prima costava 22,99 euro. Niente di meglio per la spiaggia e la piscina di un pareo. Realizzato in cotone di alta qualità, presenta alcuni dettagli interessanti come lo stile arricciato e la chiusura con cerniera sul retro, che impedisce che cada mentre svolgi le tue attività.

Tuta a texture con nodo

Abbiamo questa tuta per soli 5,99 euro, quando prima il prezzo era di 22,99 euro. Le tute sono un classico della stagione più calda dell’anno. Realizzato in una texture semi-trasparente e dal design corto e dritto, qui hai una versione nera, con scollo a cuore e spalline sottili regolabili che ti accompagnerà in ogni tipo di evento informale.

Vestito stampato con maniche a sbuffo

Anche questo ha lo stesso prezzo, 5,99 euro, quando il suo costo era di 25,99 euro, hai questo vestito stampato floreale dal design corto a trapezio con scollo a cuore e maniche corte a sbuffo, come questo, sono di tendenza. Praticamente tutti i marchi ne hanno uno, e Mango Outlet punta su un modello con arricciatura elastica e chiusura con fiocco sul retro.

Jeans wideleg a vita bassa

Lo stesso prezzo per questo capo che prima costava 29,99 euro. Avrai notato che i pantaloni a vita bassa sono tornati di moda questo estate. Qui ne hai uno in cotone riciclato, perfetto per uno stile retrò o vintage. Questi jeans hanno un design lungo con dettagli rotti decorativi, come si usano ora.

Jeans wideleg a vita alta

Costano 8,99 euro. Sono realizzati al 100% in cotone, e hanno accessori come passanti, cinque tasche e orlo sfilacciato. Includono anche una chiusura con bottoni e sono ideali per coloro che non si sentono sicure di indossare pantaloni a vita bassa.

Top a righe gialle

Ci sono delle occasioni che non puoi perdere, come questo top a righe gialle e bianche che si abbina bene con pantaloni e altro. Il prezzo originale era di 19,99 €, poi è stato abbassato a 13,99 € e ora lo puoi avere a 3,49 €.

Gonna fluida

Prendi questa gonna fluida a stampa ad un prezzo ridotto. Se costava 19,99 €, ora la puoi avere a 2,99 €.

Vestito mélange

In questo caso, mettiamo in evidenza il vestito mélange che dona un tocco originale. Costava 22,99 € e ora puoi averlo a 5,99 €.

Short jeans

Prendi questi short jeans che puoi avere a 6,99 euro, quando prima costavano 25,99 €.

Jeans zebrati

Infine abbiamo questi jeans che danno un tocco più originale. E il miglior prezzo è di 6,99 euro.

