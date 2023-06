I 10 orecchini più spettacolari di Zara che cambieranno il tuo look: perfetti per matrimoni ed eventi.

Quando vogliamo esaltare un look, gli accessori sono la migliore opzione. Ci sono quelli più grandi, colorati e sofisticati che stanno benissimo. Ecco perché abbiamo scelto 10 degli orecchini più spettacolari di Zara.

Così avrai varietà per poterne indossare uno diverso ogni giorno. E riuscirai ad essere davvero fantastica in ogni occasione, sia che tu vada ad una festa o al lavoro.

10 degli orecchini più spettacolari di Zara

Iniziamo con uno dei più dinamici e audaci, parliamo degli orecchini a forma di fiore e tessuto. Sono rossi e attirano davvero l’attenzione. Ideali con vestiti, pantaloncini e altro ancora, e con un raccolto, sarai spettacolare. Il loro prezzo è di 12,95 euro.

Gli orecchini con perline multicolore sono tra i top. Ce ne sono diversi da Zara. Uno di loro è grande, con toni lilla e verdi e con un po’ di pietre. Non passerai inosservata. Il prezzo di questi orecchini è di 17.95 euro.

Per una festa, un matrimonio, un super evento… devi avere gli orecchini a cascata e paillettes. Con un prezzo di 17,95 euro sono ideali.

A loro volta, gli orecchini in resina a forma di fiore portano colore. È il caso di questo modello che è perfetto per un evento e farsi vedere. Li trovi da Zara e il loro prezzo è di 15,95 euro.

Se vuoi essere la più spettacolare della festa, allora devi avere gli orecchini di piume. In tono bianco sono più che sofisticati. Il prezzo è di 17,95 euro.

Per l’estate, in piscina o in spiaggia, e soprattutto per apparire di notte, sono diversi ed eleganti gli orecchini in resina di vari colori. Non ci penserei due volte e costano solo 12,95 euro.

I modelli non finiscono. Ti piaceranno gli orecchini metallici rivestiti all’uncinetto a forma di fiori. Hanno una chiusura con vite e clip. Li hai a 15,95 euro.

Per l’estate e ricordando il mare abbiamo questo orecchino che ti piacerà. È a forma di stella con brillantini e il suo pre

4.2/5 - (4 votes)