I 10 nuovi arrivi di H&M perfetti per l’estate.

Preparate la vostra casa per l’estate con il I nuovi prodotti di H&M Home per la vostra casa, sono estivi e vi aiuteranno a rinnovare la vostra casa senza spendere troppo. Vi mostriamo le 10 novità più ricercate nei loro negozi, in modo che possiate arredare la vostra casa con fascino quest’estate.

La top 10 delle novità di H&M Home per la vostra casa

Questi nuovi prodotti sono un ‘must’ della decorazione per ogni casa che voglia dare un tocco unico alla propria abitazione nel stagione primavera-estate. La cosa migliore è che sono economici, quindi potete avere una casa rivista con un budget limitato.

Grande lanterna in metallo

Se volete dare un tocco più accogliente al vostro terrazzo, potete iniziare mettendo un paio di queste lanterne di metalloDanno un tocco incredibile all’intero set e costano meno di 30 euro. Si può trovare in metallo bianco o in metallo nero, in entrambi i casi il successo è garantito.

Telo mare in cotone

Se è il vostro turno di rinnovare il telo da spiaggia Se cercate un telo mare versatile, pratico e poco ingombrante, questo di H&M fa al caso vostro. Non occuperà molto spazio nella vostra borsa e sarete pronti per una giornata in spiaggia al sole. Si può trovare in rosa o in grigio. Misura 80 x 165 cm.

Tovaglia in cotone stampato

Questo tovaglia di cotone è un capo essenziale per le vostre cene estive e presenta una stampa arancione che non potrebbe essere più bella. La sua texture in cotone e il suo grazioso motivo vi trasporteranno nelle notti d’estate anche solo guardandolo. Ora è possibile acquistarlo a 14,99 euro e ha una dimensione di 140×180 cm.

Vaso in terracotta con disegno a scacchiera

L’estate è il momento migliore per dare colore alla casa e H&M Home ha il vaso perfetto per farlo. Questo vaso moderno è disponibile nei colori arancione e verde e presenta una finitura a scacchi sbiadita che sarà al centro della scena in qualsiasi salotto. Attualmente è disponibile solo per l’acquisto online.

Fodera per cuscino in raso

Questo fodera per cuscino ha un design a righe che porterà colore alla vostra casa senza perdere l’eleganza dei colori neutri. È disponibile a strisce marroni chiare o a strisce nere, e in entrambi i modelli è bellissimo. È possibile acquistarlo sul loro sito web al prezzo di 9,99 euro.

Piccolo vassoio in ceramica

Se siete alla ricerca di un accessorio per tenere gli articoli da toilette, i gioielli o anche le chiavi in corridoio, non potete perdervi questo vassoio che può essere vostro per meno di 8 euro. È un accessorio versatile, disponibile in bianco, nero e beige.

Tovaglia con stampa blu

Questa tovaglia ha un design blu che vi farà innamorare solo a guardarlo, è realizzato in 100% cotone ed è disponibile nelle misure 140×180 cm. Si tratta di una base che utilizzerete sicuramente nei vostri pasti e otterrete una tavola piena di colore con un stile estivo vi piacerà.

Piccola casseruola in ceramica

Questa salsiera darà un tocco unico alla vostra tavola, è realizzata in ceramica e ha un colore bianco che fa sempre bella figura. Si può acquistare per soli 5,99 euro e il suo Il bordo è caratterizzato da un delicato disegno in rilievo che lo completa perfettamente. È alto 4 cm, largo 10 cm e lungo 13 cm.

Ciotola in ceramica dipinta a mano

Questa ciotola ha un unico motivo blu dipinto a mano ed è ideale per servire gli spuntini di metà pomeriggio. È dotato di un disegno a righe blu dipinto su bianco e si può ottenere solo sul loro sito web. Il prezzo è di 19,99 euro ed è l’occasione perfetta per avere un pezzo unico e speciale per la propria collezione.

Ciotola in ceramica

Questo piatto fondo in ceramica ha un modello a rilievo pieno di personalità e il suo colore rosa riempirà di colore la vostra tavola. È un pezzo pieno di carattere che farà sicuramente bella figura in casa vostra e la cosa migliore è che potete acquistarlo a soli 7,99 euro.

Sei qui 10 nuovi prodotti di H&M Home sono pratici per la casa e aggiungono quel tocco di colore che fa tanto bene in estate. La cosa più difficile sarà non metterli tutti nel carrello, perché sono così belli che la tentazione è grande.