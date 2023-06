I 10 migliori teli oscuranti di Ikea per combattere il caldo in casa a prezzi molto convenienti.

I 10 migliori teli oscuranti di Ikea per combattere il caldo in...

Gli store svolgono un ruolo molto importante nell’arredamento di qualsiasi casa, sia a livello funzionale che decorativo, e infatti sono fondamentali per creare un’atmosfera calda e accogliente in cui sentirsi a proprio agio, davvero indispensabile quando si è a casa propria. Oggi ti mostriamo 10 store di Ikea che sono perfetti per rinfrescare la casa in estate e impedire che il calore esterno e i raggi del sole invadano la tua casa… prendi nota!

Ikea ha un vasto catalogo con molte opzioni per coprire le finestre, sia store che tende, tendaggi, pannelli, ecc. Il negozio svedese sa che coprire le finestre è indispensabile per molti motivi, per cui cerca di offrire diverse opzioni in modo che il cliente possa scegliere ciò che più gli conviene in ogni caso.

10 store di Ikea perfetti per l’estate

Store intelligente KADRILJ grigio

È uno dei migliori store di Ikea, uno store intelligente che dispone di un telecomando che puoi utilizzare per regolarlo come desideri in ogni momento senza doverti alzare dal divano, il che è sicuramente molto comodo. Il suo tessuto traslucido evita riflessi di luce sullo schermo e ha in questo caso le misure di 140×195 cm. Grazie a un super sconto, puoi portarlo a casa per 99 euro.

Store verde SKOGSKLÖVER

Questo bellissimo store verde può dare molto stile e personalità a qualsiasi spazio, uno store discreto che filtra la luce esterna e ti permette di creare un’ambiente accogliente e piacevole nella stanza. Il suo meccanismo di chiusura fa sì che possa essere sollevato lentamente e non ha cordini, il che è molto sicuro se ci sono bambini in casa. La misura di 120×195 cm ha un prezzo di 39,99 €.

Store grigio SKOGSKLÖVER

Lo stesso store del punto precedente ma in questo caso in un bel colore grigio che si abbina perfettamente con praticamente qualsiasi colore predominante ci sia in quella stanza. La misura di 120×195 cm ha un prezzo di 39,99 €.

Store beige SANDVEDEL 1

Questo bellissimo store beige attenua il livello generale di luce e protegge dagli sguardi esterni, molto importante affinché nessuno dall’esterno possa vedere cosa succede all’interno della tua casa e tu possa avere privacy. La misura di 140×250 cm ha un prezzo di 44,99 €.

Store grigio LÅNGDANS 1

Ideale per filtrare il passaggio di luce e impedire che sia fastidiosa, per quanto possano essere forti i raggi solari. In un bel colore grigio, la misura di 100×250 cm ha un prezzo di 29,99 €.

Store verde LÅNGDANS

Questo pratico store verde è perfetto per proteggere la tua casa dalla visione esterna, oltre a impedire il passaggio della luce quando lo desideri. La misura di 140×250 cm ha un prezzo di 39,99 €.

Store grigio KADRILJ

Questo store intelligente funziona a batteria e ha un telecomando in modo da poterlo regolare senza doverlo toccare direttamente. Realizzato in un tessuto traslucido che evita i riflessi di luce sullo schermo, la misura di 80×195 cm ha un prezzo di 79 €.

Store bianco SKOGSKLÖVER

Il bianco è sempre una scelta sicura quando si tratta di decorare, soprattutto se si cerca un’ambiente luminoso e minimalista che dia calma e aiuti ad ampliare visualmente gli spazi. La misura di 140×195 cm ha un prezzo di 44,99 €.

Store beige SANDVEDELE

In questo caso si tratta di uno store discreto in un bel tono beige che ha una misura di 100×250 cm e un prezzo di 34,99 €.

Store grigio LÅNGDANS

L’ultimo degli store di Ikea che abbiamo selezionato come ideale per l’estate è grigio e ha le misure di 140×250 cm, con un prezzo di 39,99 €.

