I 10 grandi affari dell’outlet di Ikea che cambieranno completamente la tua casa.

Se desideri rinnovare la tua casa spendendo poco, potresti aver pensato ad Ikea sapendo che in questo negozio troverai prodotti di migliore qualità e sempre a prezzi abbastanza economici, ma in particolare dobbiamo parlare della zona outlet di Ikea che hai disponibile nel suo negozio online e che può farti risparmiare molti soldi, acquistando tutto ciò a cui avevi pensato. Scopriamo quindi i 10 affari dell’outlet di Ikea che cambieranno completamente la tua casa.

I 10 affari dell’outlet di Ikea

Molti sono i prodotti ora scontati nella zona outlet di Ikea e inoltre, per tutte le stanze della casa. Questi che ora ti elenchiamo sono quelli che più si distinguono.

Appendiabiti per porta Pluggland

L’appendiabiti per porta Pluggland è facile da installare e inoltre è il più pratico e economico di tutti. L’unica cosa che devi fare è posizionarlo sul bordo della porta e avrai tre ganci per appendere asciugamani o accappatoi. Il suo prezzo ora nell’outlet è di 1,99 euro.

Scaffale + ruote Rävaror

Se cerchi mobili all’interno dell’outlet di Ikea che siano un affare, niente come questo piccolo scaffale in rovere, con ruote e cinque spazi di archiviazione. Le misure sono 67×69 cm e il suo prezzo viene ridotto della metà per cui ti costerà solo 69 euro.

Lampada a soffitto Solskur

Se devi cambiare lampada, non lasciare sfuggire il modello Solskur. Elegante grazie al suo design ispirato alla natura e al suo colore bianco con dettaglio in bronzo, ha inoltre un prezzo incredibile di 19,99 euro.

Tappeto Toftlund

Per far sì che la tua camera da letto abbia uno stile più moderno e unico. Niente come scegliere anche questo altro affare dell’outlet di Ikea. Il tappeto Toftlund che, anche se con aspetto di lana, è fatto di bottiglie riciclate. Ti può anche servire per mettere sopra una poltrona o una panca. Il suo prezzo ridotto è di 7,99 euro.

Tappetino Höstfold

Per posizionare all’ingresso di casa, il tappetino Höstfold è il migliore per il prezzo più basso. Ti costerà solo 2,99 euro.

Portasapone Ekoln

Il tuo bagno avrà un leggero cambiamento se punti su questo bel portasapone, con design di curve morbide e colore verde e grigio. Il prezzo è di soli 2,99 euro.

Altoparlante portatile Eneby

Quando è stato lanciato, questo altoparlante è diventato virale e ora lo hai scontato. Lo puoi portare ovunque, ha un design moderno e originale e fornisce un grande suono. Il suo prezzo ora scontato è di 14,99 euro.

Copripiumino + copricuscino Ängsklocka

Per “vestire” il tuo letto con lo stile primaverile migliore, niente come scegliere questo copripiumino che viene anche venduto con la federa per il cuscino. Per letto matrimoniale di 150/200 cm, il prezzo è di 24,99 euro.

Tenda da doccia Vänneän

Il tuo bagno rinnoverà anche il suo aspetto grazie alla tenda da doccia Vännean, che ha un colore grigio turchese molto elegante. Il suo prezzo ora scontato è di 4,99 euro.

Borsa della spesa Säckkärra

Infine, la borsa della spesa di Ikea che ora è virale in questo negozio. Una borsa che ti può anche servire per mettere i vestiti nel caso in cui vai in lavanderia o per esempio, per conservare i giocattoli dei bambini. Viene venduto solo ora fino a 0,99 euro.

Questi sono i dieci affari che non puoi lasciarti sfuggire nell’outlet di Ikea. Il prezzo scontato rimarrà fino al 30 agosto o fino a esaurimento scorte.

