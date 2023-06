I 10 capi essenziali di Shein che non possono mancare nel tuo guardaroba quest’estate

Ci sono alcuni negozi che non hanno bisogno di presentazioni per la loro ottima relazione tra prezzi e qualità dei prodotti. In questa occasione, scegliamo questi 10 capi di base di Shein che dovrebbero essere nel tuo radar se vuoi ampliare il tuo guardaroba.

Tutti questi sono alternative che dovresti considerare se stai cercando abiti semplici ma con eccellenti design e finiture.

I 10 capi di base di Shein

Pantaloni a zampa monocolore

Il suo prezzo è di 10,49 euro e si distingue per essere pantaloni monocolore di tono beige. Abbinali come preferisci, con le tue magliette preferite, e goditi un look quotidiano o da casa per sentirti comoda.

Tuta monocolore a gamba larga con bottone anteriore

Per soli 17,00 euro hai questa tuta albicocca, uno dei colori di moda di questa stagione. A gamba larga con bottone anteriore migliorerà sicuramente tutti i tuoi outfit. È ideale sia per passeggiare con le amiche che per una uscita con il tuo partner.

Skort di denim con fondo arricciato tipo grezzo

Il suo prezzo è di 13,00 euro. Il concetto di “skort” nasce dall’unione di skirt -gonna in inglese- e short -pantaloni corti in inglese-. Questo skort di Shein è perfetto per le donne che amano le gonne ma desiderano il comfort dei pantaloni. Una soluzione versatile per tutti i giorni.

Gonna monocolore con fondo ampio

Entrando nelle gonne vere e proprie, questa monocolore con fondo ampio sarà una grande compagna durante l’estate. Estremamente pratica e facile da indossare e togliere, è uno di quei capi di base che dovresti avere a portata di mano. In questo caso, in tonalità rosa, e costa solo 12 euro.

Vestito monocolore con collo Halter e schiena scoperta

Hai una festa di sera? Risolvi il problema con un vestito con collo Halter e schiena scoperta come questo di tonalità blu. Costa solo 10 euro.

Blusa corta Qutie con cordone anteriore e manica con volant

È la blusa perfetta per le serate un po’ più fresche dell’estate. È un capo di Shein che ha un prezzo fantastico come quasi tutto quello che c’è in questo negozio. E la pagherai solo 10 euro.

Vestito camicia con stampa con nodo laterale e fondo incrociato

Con stampa geometrica, è uno dei capi della stagione, quindi non puoi perderlo. Puoi andare ovunque con esso. Costa 16 euro.

Top monocolore con collo asimmetrico

È il top asimmetrico dell’estate. Lo puoi trovare in diversi colori. Sarà il capo di tendenza che devi avere per questa stagione. Costa 7 euro.

Bikini verde

Devi avere già il costume da bagno per l’estate. Se non l’hai ancora, puoi avere questo bikini a due pezzi da usare nella nuova stagione. Costa solo 9 euro, un affare.

Top trasparente SHEIN SXY in rete di colore metallico

Tra i capi di base c’è il top in rete in vari colori. Vedrai che ha un prezzo di 14 euro, quindi non puoi perderlo.

