Huawei presenta nova 10 e nova 10 Pro, MateBook X Pro e Watch D

L’azienda huawei ha presentato nuovi prodotti nell’ambito della fiera dell’elettronica di consumo IFA 2022, che si svolge a Berlino.

Il smartphone Nova 10 e Nova 10 Pro incorporare miglioramenti per quanto riguarda la fotografia. Storicamente, i produttori di dispositivi mobili hanno dato la priorità alla fotocamera posteriore, ma anche le prestazioni della fotocamera anteriore sono fondamentali. Per questo motivo i nuovi dispositivi del brand dispongono di una potente fotocamera frontale con un angolo ultra grandangolare di 60 MP in grado di acquisire video 4K. Inoltre, nova 10 Pro ha anche un fotocamera per ritratti aggiuntiva da 8 MP per primi piani più dettagliati.

Entrambi i dispositivi hanno una serie di specifiche che sono state progettate pensando alle esigenze delle generazioni più giovani: fotocamera posteriore da 50 MP con elaborazione avanzata delle immagini, frequenza di aggiornamento dello schermo elevata e ricarica rapida. Tutto questo in un design di 7,88 mm di spessore nel caso del nova 10 Pro e 6,88 mm nel nova 10.

Questo è il MateBook X Pro

MateBook X Pro, il nuovo smart notebook di Huawei, racchiude caratteristiche innovative in un’attraente finitura metallica. Durante la sua fabbricazione, l’uso di leghe di magnesio e un processo di rivestimento di ossidazione a micro-arco lo rendono un notebook maneggevole e durevole.

Si distingue per il suo schermo FullView da 14,2 pollici e 3,1 K. Con Free Touch, supporta otto controlli gestuali con i quali è possibile acquisire schermate, nonché regolare la luminosità o il volume, tra le altre possibilità .

Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione, il chipset presenta una nuova architettura ibrida che lo rende il 60% più efficiente rispetto al suo predecessore. Da parte sua, il nuovo sistema di raffreddamento Shark Fin con doppie lame a forma di pinna di squalo, consente al dispositivo di funzionare in modo efficiente più a lungo.

nuovo orologio intelligente

Molti dei dispositivi Indossabili di Huawei può monitorare una serie di dati in modo che gli utenti possano avere il controllo della propria salute, come nel caso del monitoraggio della frequenza cardiaca o della SpO2. All’inizio di quest’anno Huawei ha annunciato Watch D, un dispositivo che include un sistema in grado di misurare la pressione sanguigna.

Verrà lanciato sul mercato europeo come dispositivo medico certificato, in modo che gli utenti possano essere sicuri che le informazioni che ottengono siano accurate. In questo senso avrà una funzione di elettrocardiogramma (ECG) con certificazione medica.