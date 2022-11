Huawei annuncia il modello Mate 50 Pro

huawei appena annunciato la disponibilità del modello Compagno 50 Proper commemorare il decimo anniversario del lancio del Serie opaca. È dotato di hardware avanzato insieme a funzionalità software bilanciate appositamente preparate per l’ecosistema di servizi mobili del marchio.

Presenta un disegno simmetrico dell’anello in rilievo di Clous de Paris fotocamera XMAGE ultra-aperturache permette la prima apertura fisica regolabile su 10 scale, e con capacità fotografiche ben congegnate per la pubblicazione sui social network.

lavorare con il sistema EMUI funzionante 13, che debutta nella serie Mate 50 e offre una notevole gamma di servizi smart. Introduce le proprie funzionalità, come SuperHub, che sfrutta l’ecosistema dei servizi mobili per facilitare il trasferimento di dati e file tra applicazioni e dispositivi.

Riccardo YuDirettore Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Huawei, Direttore Generale di Consumer BG e Direttore Generale di Intelligent Automotive Solution BU, ha dichiarato: “Negli ultimi dieci anni, la serie Mate ha costantemente superato i limiti per rendere ampiamente accessibili innovazioni rivoluzionarie. Ogni nuova generazione degli smartphone Mate ha riunito tutta una serie di tecnologie Huawei all’avanguardia”.

estetica del prodotto

Oltre al design caratteristico della simmetria assiale della serie Mate, il dispositivo utilizza per la prima volta l’elegante goffratura. Clous di Parigi, mostrando un’ispirazione artigianale fino all’ultimo dettaglio. Incorpora una copertura posteriore in vetro disponibile in due colori, argento e nero, che forniscono una finitura diversa al dispositivo. Ha una resistenza all’acqua classificata IP68 che gli consente di resistere facilmente ad ambienti umidi e polverosi.

Caratteristiche della fotocamera

Huawei ha lanciato il proprio marchio di immagine mobile “XMAGE” a luglio 2022, con l’obiettivo di offrire un paradigma fotografico che fonde scienza e cultura, estetica e tecnologia in termini di immagine. La combinazione delle funzionalità di XMAGE, insieme alla varietà di applicazioni e strumenti esistenti in AppGallery, fornisce un sistema con funzionalità ottimali per utenti esigenti e molto attivi nei social network. È dotato di una fotocamera Ultra Aperture regolabile a 10 livelli all’avanguardia, che incorpora i progressi nel sistema ottico, nella struttura meccanica, nella tecnologia di imaging e nell’elaborazione delle immagini.

Il dispositivo offre opzioni per i fotografi amatoriali con la modalità automatica e anche per i fotografi professionisti grazie alla modalità professionale. In modalità Auto, l’Apertura intelligente si regola per adattare la dimensione dell’apertura alla scena e all’impostazione di ripresa identificate, mentre il passaggio alla modalità Pro consente di regolare manualmente la profondità di campo e il grado di sfocatura.

L’hardware e gli algoritmi sono integrati per migliorare la ripresa di immagini fisse. La fotocamera Ultra Aperture è dotata di un’ampia apertura F1.4, che funziona con il motore di immagini XD Fusion Pro e lo scatto delle luci, per regolare la luminosità dell’immagine, i dettagli delle luci e delle ombre, nonché i contrasti caldi e freddi.

La modalità notturna acquisisce foto con aree chiare e scure ben definite, anche in ambienti scarsamente illuminati. La modalità Ritratto applica una sfocatura naturale dello sfondo per far risaltare il soggetto dall’ambiente circostante, fornendo ritratti vividi e dettagliati. Il teleobiettivo periscopio supporta una gamma di zoom fino a 200X, portando le scene dai punti più remoti del campo visivo proprio davanti ai tuoi occhi.

Il fotocamera macro grandangolare è in grado di ingrandire anche i più piccoli dettagli, ad esempio raffigurare fili millimetrici o gocce di rugiada in modo chiaro.Supporta la registrazione video macro e il macro picture-in-picture (PiP). In combinazione con le capacità di Petal Clip, gli utenti possono acquisire e creare video che sfidano la profondità del mondo microscopico.

Prestazione

Il Mate 50 Pro incorpora una tecnologia che aumenta sostanzialmente le prestazioni: SuperHold, che alloca in modo intelligente la memoria per il multitasking nel modo più ottimale, consentendo di aprire più applicazioni contemporaneamente, mantenendo un utilizzo fluido e preciso. Incorpora anche il sistema SuperRender, che riduce il consumo energetico attraverso la previsione tra i fotogrammi a livello di pixel, mantenendo il gioco stabile a frame rate elevati ed evitando il surriscaldamento. Una volta integrata, questa funzione consente un’esperienza di gioco migliorata

La funzione SuperStorage rimuove senza problemi i file duplicati e comprime le applicazioni utilizzate raramente, consentendo di risparmiare fino a 20 GB di spazio (su un telefono con 256 GB di ROM); questo è particolarmente utile per gli utenti dell’ufficio che lavorano e salvano i contenuti dopo averci lavorato in app come Canva, Picsart e Petal Clip, dove i duplicati sono comuni.

Per ottimizzare la sezione dell’autonomia, la modalità di risparmio energetico abilita il SuperEnergy Boosting quando il livello della batteria scende all’1%, supportando tre ore di standby o 12 minuti di chiamate.