Honor presenta Magic Vs pieghevole e Honor 80

La marca Honor ha annunciato oggi il lancio dei suoi nuovi dispositivi, il Magic Vs pieghevole e l’Honor 80 che è integrato nella gamma della serie N, ben nota per i suoi vantaggi nel video e nella fotografia.

Magic Vs pieghevole: le caratteristiche

Sottile e leggero, il Magic Vs ha uno spessore di 12,9 mm quando è ripiegato e pesa 261 g, il che lo rende di gran lunga il pieghevole più leggero del settore. All’interno di questo telaio è presente una batteria da 5.000 mAh, che ne garantisce l’utilizzo per tutto il giorno. Offre un design uniforme e simmetrico, con un sofisticato sistema di cerniere, garantendo una piega senza fessure e uno schermo senza rientranze quando aperto.

Una delle chiavi del prodotto è la sua cerniera gearless ultraleggera, realizzata con la nuova tecnologia di lavorazione della fusione in pezzo unico, che riduce da 92 a 4 il numero dei componenti della sua struttura portante. La costruzione con materiali di qualità aerospaziale, supporta più di 400.000 pieghe, l’equivalente di oltre dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno.

Ha uno schermo 6,45 pollici con un rapporto di aspetto di 21:9 e un rapporto schermo-corpo del 90%. Una volta aperto, il dispositivo offre un’esperienza simile a un tablet con uno schermo interno extra-ampio di 7,9 pollici.

È compatibile con una gamma DCI-P3 al 100% e offre fino a 1,07 miliardi di colori, consentendoti di goderti immagini con colori reali. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, agli spettatori viene garantita un’esperienza coinvolgente. Entrambi i display sono dotati di tecnologia PWM a 1920Hz per ridurre lo sfarfallio dello schermo.

Il nuovo pieghevole offre soluzioni professionali per il comfort degli occhi grazie al Dynamic Dimming, che regola in modo intelligente e dinamico la luminosità per ridurre l’affaticamento degli occhi. Il suo schermo notturno circadiano riduce al minimo gli effetti negativi della luce blu e aiuta gli utenti a migliorare la qualità del sonno.

Altre caratteristiche eccezionali

Ha un sistema a tripla fotocamera che include un obiettivo principale IMX800 da 54 MP, una macro ultra grandangolare da 50 MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8 MP. Grazie all’Image Engine brevettato con AI, Magic Vs garantisce fotografie ottimali.

Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, offre migliori prestazioni della GPU e della CPU con una maggiore efficienza energetica. Il dispositivo è disponibile in versione con 8GB di RAM e 256GB di storage oppure 12GB di RAM e 256/512GB di storage.

Honor 80, per gli appassionati di ‘vlogging’

Il dispositivo integra la funzione AI Vlog Master, che aiuta a identificare con precisione gli scenari di ripresa e consiglia la modalità più adatta, come Macro, Notte, Ritratto, Solo Cut, Multi-Video e Video HDR. Dotata di Image Engine, la serie 80 migliora l’elaborazione delle immagini e la adatta alle diverse condizioni di illuminazione.

Ha una camera principale di 160 MP ultra nitidi che presenta un sensore da 1/1,56 pollici con un pixel nativo da 2,24 µm che cattura più luce, offrendo foto di alta qualità con buoni dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

È alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con una batteria da 4.800 mAh, ed esegue l’ultima versione di MagicOS 7.0.

Magic Vs pieghevole e Honor 80: prezzi

Il Magic Vs sarà disponibile nelle nuove colorazioni arancione, ciano e nero a partire dal 23 novembre per l’acquisto presso lo store del brand a €1.015. Honor 80 sarà disponibile in quattro combinazioni di colori: Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green e Midnight Black a partire dal 23 novembre per €365.

