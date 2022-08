Home Depot guadagna il 7,6% in più nel trimestre: 5.173 milioni di dollari

Deposito domestico ha presentato il risultati del secondo trimestre 2022un periodo che è stato chiuso con a utile in aumento del 7,6% a 5.173 milioni di dollari. Nel giugno 2021, i guadagni della società con sede ad Atlanta sono stati di 4,807 milioni di dollari. Nei primi sei mesi dell’anno il beneficio è aumentato del 5% a 9.404 milioni di dollari.

Allo stesso modo, il rivenditore ha ribadito la “guida” per l’anno fiscale 2022, periodo in cui le vendite dovrebbero aumentare del 3% e raggiungere un margine operativo di circa il 15,4%. Tuttavia, dopo la pubblicazione di questi dati, Le azioni di Home Depot salgono dell’1,5% a Wall Street.

Il i saldi della società nel secondo trimestre sono saliti a 43.792 milioni di dollari rispetto ai 41.118 milioni registrati nello stesso trimestre del 2021. La cifra è stata superiore alle aspettative del mercato, che ha calcolato che i ricavi sarebbero 43.360 milioni di dollari.

Inoltre, Home Depot ha visto come il biglietto medio di acquisto è aumentato del 9,1% nonostante la riduzione del 3% degli acquisti effettuati nello stesso periodo, il che rende bene conto dell’impatto dell’inflazione. Pertanto, l’acquisto medio effettuato è stato di $ 90,02 su un totale di 467,4 milioni di transazioni; un anno fa il biglietto medio era di 82,48 dollari e gli acquisti totali di circa 481,7 milioni.

Anche il l’utile per azione è aumentato dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da 4,53 dollari per diritto a $ 5,05 per azione. Gli analisti si aspettavano che il rendimento per azione fosse inferiore di 11 centesimi, a 4,94 dollari per azione.

Lo ha affermato anche la società le spese operative sono aumentate del 3,5% a 7.273 milioni di dollari.

“Nel secondo trimestre, abbiamo ottenuto le vendite e il profitto trimestrali più alti nella storia della nostra azienda”, ha affermato Ted Decker, CEO e Presidente. “I nostri risultati riflettono la continua forza della domanda di progetti di miglioramento della casa. Il nostro team ha svolto un lavoro fantastico al servizio dei nostri clienti, continuando a navigare in un ambiente stimolante e dinamico”.