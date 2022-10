H&M Studio svela la sua nuova collezione d’avanguardia “Neo Real”!

H&M Studio ha appena lanciato sul proprio sito web la sua nuova collezione “Neo Real” dallo stile avant-garde e futuristico.

Il marchio di prêt-à-porter H&M Studio ha appena pubblicato il suo nuovo lavoro. Titolo “Neoreale”, la collezione in stile futuristico sorprenderà più di uno. Stopandgo ti dice tutto.

H&M sorprende questo autunno

Mentre l’autunno cade in pieno svolgimento, H&M si abbina ai colori della stagione Quest’anno. Infatti, la linea di abbigliamento offre capi che si adattano ai nostri giorni bui.

In tal modo, Halloween è dietro l’angolo, e questo, H&M lo ha capito bene. È quindi con la sua tuta arancione che il brand svedese ha suscitato scalpore questo ottobre.

Inoltre, anche il marchio di prêt-à-porter ha deciso di ccollaborando con Chloë Sevigny. Quest’ultimo poi lancia una campagna molto girly e scintillante, in programma per le feste. Così, la collezione con Chloë Sevigny sorprende. Adornata da un bellissimo vestito nero con collo alto, l’attrice abbandona il bianco.

Una cosa è certa, il suo vestito in raso rosso farà scalpore quest’inverno. Con le sue décolleté rosse, l’outfit è perfetto.

A questo proposito, la bella bionda dice: “All’inizio del 99, ho cercato di indossare il rosso o il rosa tutti i giorni. È un colore che colpisce, che segna. » Questi look dovrebbero essere disponibili per le vacanze da H&M.

Finalmente altre buone notizie. La prossima collezione di abbigliamento sportivo, “Move” arriverà presto nei negozi. Ed è l’ex giocatore del PSG, Zlatan Ibramovic, che diventa la nuova musa. Quest’ultimo

E non è tutto, il brand svedese non ha finito di sorprenderci. Infatti, nella sua ultima collezione, H&M Studio interpreta l’avanguardia con un look pazzesco. Stopandgo ti dice di più!

Una collezione dall’aspetto spaziale

Direttamente dallo spazio, la collezione “Neo Real” mescola lo stile futuristico e l’universo fantastico. Dall’abito argento alla gonna metallizzata fino ai pantaloni blu discoteca. Certo, ce n’è per tutti i gusti.

“La collezione H&M Studio di questa stagione è uno sguardo luminoso al futuro. Un guardaroba gioioso e ottimista, dove l’immaginazione è infinita, lo stile è favoloso e il divertimento è sempre di moda,” possiamo leggere sul sito web di H&M.

Nel video condiviso su il sitoweb, gli outfit colorati vanno in scena in atmosfere molto diverse. Inoltre, possiamo vedere anche accessori come stivaletti con paillettes, occhiali da sole ispirati alla fantascienza e una pochette fucsia.

In un messaggio alla stampa, afferma il consulente creativo di H&M : »Come vestirsi per il futuro? Questa era la domanda che si poneva il team di H&M Studio per l’autunno”. “Abbiamo immaginato sagome pulite e minimaliste che creano fiducia schiocchi di colore audaci e coraggiosi» ha concluso Ann-Sofie Johansson.

Infine, aggiunge Linda Wikell, concept designer per H&M Studio “Abbiamo optato per un mix di pezzi pratici mescolati con oggetti favolosi. » Così la linea di abbigliamento più all’avanguardia sarà disponibile in quantità limitate. Viene inoltre pubblicato ogni due anni.

Diritti d’autore della foto :

Niviere David/ABACAPRESS.COM