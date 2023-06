H&M spopola con il vestito a coste che sta bene a tutte.

Ci sono capi molto eleganti che sono anche fantastici per questa stagione. Per questo motivo H&M sta spopolando con il vestito a coste.

È disponibile in due colori, sia scuri che più chiari, che devi avere e che puoi abbinare con una varietà di capi.

Non perdertelo. H&M sta spopolando con il vestito a coste

Parliamo di un vestito midi a coste con leggero brillio. È un modello aderente con scollo a V davanti e dietro, spalline e fondo dritto, che ti consente di valorizzare la figura, quindi non puoi perdertelo per quest’estate.

Non ha maniche, è aderente, dallo stile bodycon, con spalline sottili, scollo pronunciato e in diversi colori.

Due toni tra cui scegliere

Il vestito aderente è disponibile in due tonalità diverse e quindi puoi scegliere quella che preferisci. In beige vedrai che è uno dei più eleganti e che va bene per passeggiate, feste e anche per la sera.

Per la versione nera, invece, è quello che puoi abbinare con tutti gli abiti che hai in casa e in tutte le occasioni possibili. Sarai sempre impeccabile.

Di cosa è fatto

Di due materiali: viscosa al 85%, poliammide al 15%, la poliammide, anche nota come nylon, è una fibra sintetica ottenuta dal petrolio (un combustibile fossile). Mentre la viscosa è una fibra di cellulosa rigenerata solitamente estratta dal legno.

Cosa abbiniamo

Da H&M spiccano alcuni capi e accessori. Da un lato hai la giacca oversize per entrambi i colori dei vestiti a un prezzo di 59,99 euro, anche gli occhiali da sole che costano 9,99 euro, la borsa a tracolla con corda di regolazione a 22,99 euro, i sandali piatti color oro al prezzo di 19,99 euro e in diverse taglie, il cappello di paglia a 17,99 euro, la catena dorata per la vita a un prezzo di 19,99 euro e molti altri.

E il meglio è che hai tutto sullo stesso sito e senza dover uscire dallo stesso posto. Cosa si può chiedere di più?

Prezzi e altre informazioni per l’acquisto

Per ulteriori informazioni troverai tutto spiegato sul sito web. E in questo caso, è importante sottolineare che il prezzo è di 29,99 euro. In grigio, la taglia va dalla XS alla XXL, mentre in nero, le taglie disponibili sono la M, L, XL e XXL. Sii veloce perché potresti rimanere senza questo vestito in particolari taglie.

