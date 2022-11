H&M riproduce l’incredibile vestito di Gwyneth Paltrow agli Oscar del 1999!

H&M ha appena colpito duramente svelando un nuovissimo vestito ispirato al look di Gwyneth Paltrow durante gli Oscar nel 1999.

Se ti piace il look di Gwyneth Paltrow, dovresti essere in paradiso. Infatti, H&M ha appena riprodotto l’incredibile vestito che l’attrice indossava durante la cerimonia degli Oscar nel 1999. Stopandgo ti racconta tutto, dalla A alla Z, di questa piccola meraviglia!

H&M al passo con le tendenze

Non è più un segreto. Nel corso degli anni, H&M si è affermato come un marchio preferito dagli amanti della moda. E questo, per il semplice e valido motivo che quest’ultimo continua a offrire ricambi di qualità a prezzi convenienti.

Nel cuore della stagione autunnale, l’azienda ha anche svelato un’intera collezione di capi perfetti per affrontare il freddo. Pantaloni, abiti, cappotti, maglioni. Ce n’è per tutti i gusti.

E il minimo che possiamo dire è che una delle creazioni non è passata inosservata. Eh si! Le fashioniste si sono completamente innamorate il piumino oversize 1088371005.

Un pezzo H&M in tessuto trapuntato con collo in piedi e cappuccio regolabile con coulisse. Quest’ultimo ha poi automatici e una cerniera nascosta davanti.

Ma non è tutto! Le maniche lunghe terminano con elastici ricoperti e le tasche a filetto si trovano sul davanti.

Inoltre, è nascosto anche un cordoncino. In altre parole, una piccola meraviglia disponibile in 3 colori dalla XS alla XXL. Il prezzo ? 129 euro.

Avrai quindi capito che H&M sta facendo tutto ciò che è in suo potere per farlo soddisfare i suoi affezionati clienti. Inoltre, se il piumino non ha mancato di deliziare molti consumatori, sembra che anche altri pezzi siano diventati iconici.

A cominciare dagli ispirati pantaloncini da ciclismo direttamente dallo stile di Lady Diana che stanno tornando forti. Stopandgo ti dice di più sulle parti H&M.

Un vestito di Gwyneth Paltrow

Oltre a Lady Di, questa non è la prima volta H&M si ispira a una celebrità per creare un pezzo originale. In effetti, il marchio aveva già fatto scalpore svelando un outfit della sublime Jennifer Lopez.

Ma se le fashioniste fossero state deliziate da questi straordinari shorts, potrebbero sussultare di gioia quando hanno scoperto la nuova creazione del brand svedese.

Questa volta va bene l’attrice Gwyneth Paltrow che ha ispirato il segno rosso. Infatti, durante la cerimonia degli Oscar del 1999, la bella bionda aveva optato per un incredibile vestito rosa confetto.

Un abito che H&M ti propone oggi nei suoi negozi. Ovviamente ha subito alcune modifiche. Non ha cinturini a differenza di Gwyneth.

E non è tutto! È anche meno gonfio. Ma il tessuto rimane lo stesso e questa è la cosa principale. Così, sarai sicuro di attirare tutti gli sguardi durante le celebrazioni di fine anno.

Perché ! Questo pezzo è ideale per Natale o Capodanno. Quello che senti nella pelle di una vera star di Hollywood. Allora, ti innamorerai di questo bel vestito rosa? In ogni caso, una cosa è certa, è quella H&M ha colpito duramente !