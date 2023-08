H&M ribassa la lampada boho che vorrai per la tua casa estiva.

Lo stile boho o bohemian è una tendenza in crescita. Fin dai suoi inizi, diverse decadi fa, è sempre stato molto presente nell’arredamento delle case, poiché molti si sono innamorati della sua gioia, vitalità e divertimento. Tonalità vibranti, fusione di stili, epoche e culture con un marcato carattere hippie ed etnico sono alcune delle sue principali caratteristiche, a cui si aggiunge anche una forte preferenza per i materiali naturali.

E proprio questa predominanza di mobili e accessori in legno, bambù o cuoio fa sì che queste abitazioni emanino autenticità e personalità, essendo lo stile decorativo scelto da molti per le loro seconde case o case vacanze, di solito più fresche e minimaliste rispetto alla nostra casa abituale. Sarebbe fantastico avere una lampada di paglia di H&M Home in queste case, il cui prezzo è stato scontato del 50%.

La lampada da terra più boho di Zara Home ha scontato il suo prezzo del 53%

Una lampada da terra che molti clienti dell’azienda svedese desiderano, poiché è perfetta sia per la camera da letto che per il soggiorno o addirittura per la terrazza. Realizzata in metallo e paglia di carta, permette il passaggio della luce creando una suggestiva proiezione di ombre nella stanza. È di colore beige e ha dimensioni di 31,6 cm di diametro e 74,5 cm di altezza. Ha una presa E27 e richiede una lampadina LED da max. 15 W non inclusa. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo, è di 200 cm.

Questa lampada da terra è la perfetta combinazione degli stili hippie, etnico e orientale, e la sua presenza in qualsiasi ambiente ti permetterà di creare atmosfere uniche, accentuate dall’uso di diversi motivi e texture, finiture rustiche e pezzi vintage. Si abbina bene sia a tessuti vivaci che a mobili dallo stile più neutro e minimalista, o a una combinazione di entrambi, poiché sicuramente la tendenza del mix & match “gli si addice perfettamente”. Ma senza esagerare.

Una lampada di ferro e paglia beige che donerà un’atmosfera fresca e spensierata all’ambiente

In una casa di stile boho, o boho chic, che si differenzia dal primo in quanto solitamente ha un tocco più sofisticato ed elegante, meno informale, non possono mancare cuscini, tappeti e motivi colorati ed etnici, né materiali e texture naturali come legno, cuoio, fibre vegetali, tessuti di cotone, piante o dettagli in vetro e ceramica. Nemmeno una lampada come questa di H&M Home, che è passata da costare 149 euro a 69,99 euro.

Uno sconto che non devi lasciarti sfuggire se vuoi che la tua casa abbia questa lampada da terra fatta di carta e ferro che non potrai più trovare nei negozi fisici di H&M Home ma solo sul loro sito web. Non aspettare perché le unità non sono illimitate e potresti perdere un’ottima opzione non solo a livello decorativo, poiché starà benissimo in qualsiasi ambiente, ma anche funzionale, perché illuminerà apportando uno stile fresco e molto spensierato allo spazio.