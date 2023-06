H&M fa storia con la vendita di sandali irresistibili.

Se vuoi un paio di scarpe top che attirino l’attenzione su di te, allora devi avere le irresistibili sandali di H&M.

Sono di tipo gladiatore e romane, e per questo sono davvero eleganti. Inoltre, sono in offerta. Non fartele scappare.

Le irresistibili sandali di H&M

Parliamo delle sandali con le dita e sottili cinghie intrecciate intorno alla caviglia. Sono piatte per maggiore comfort e hanno molti dettagli che le rendono vincenti.

Di colore solido, sono alcune delle migliori che troverai in diversi negozi in questo momento. Quindi, dovresti averle e pagherai anche meno per esse.

Di cosa sono fatte

Dobbiamo parlare del fatto che sono fatte al 100% di poliestere con suola in poliuretano al 51%, termoplastico poliuretano al 49% e fodera in poliestere al 100%. Così, hanno poliuretano (PU), che è un materiale sintetico ottenuto dal petrolio (un combustibile fossile).

Mentre il poliuretano termoplastico (TPU) è un materiale sintetico fatto da un tipo di polimero (un combustibile fossile) e il poliestere è una fibra sintetica ottenuta dal petrolio (un combustibile fossile).

Come abbinare queste scarpe

È una fortuna perché vanno bene con tutto e ti fanno apparire più snella. Si adattano perfettamente a pantaloni, gonne corte o lunghe, shorts, ecc. e puoi stare tranquilla perché sarai sempre al meglio.

Le sandali in offerta

Come abbiamo detto, non puoi perderti questi sandali perché sono top e tra i migliori per snellire le nostre gambe.

Ora li puoi pagare meno. Se il prezzo è di 17,90 euro, ora pagherai 14,40 euro, un’offerta che non puoi rifiutare nelle taglie dal 35 al 42. Quindi, scegli il tuo prima che finiscano.

Consegna e pagamento

Per maggiori informazioni, troverai tutto spiegato nel sito web di H&M. Ad esempio, la consegna può essere effettuata tramite spedizione a un indirizzo privato, presso i negozi selezionati con il servizio Click and Collect di H&M, presso un punto di ritiro o un altro indirizzo situato in Italia o nelle Isole Baleari.

Inoltre, specificano sul sito web che non effettuano consegne nelle Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Andorra o Gibilterra. Riguardo al pagamento, è possibile effettuarlo in varie modalità come il pagamento con carta Mastercard o Visa. In alternativa, è possibile selezionare il pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna, tramite Paypal o con una carta regalo di H&M.

