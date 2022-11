H&M: Chloë Sevigny si è innamorata di questo incredibile abito rosa!

L’attrice americana Chloë Sevigny sembra essere una fan dei capi di H&M, come dimostra questo outfit rosa.

Chi dice che le star devono rivolgersi alle grandi case di moda per essere eleganti? Chloë Sevigny è la prova che basta andare da Zara e H&M. In effetti l’attrice ha appena posato in uno splendido abito rosa dell’azienda svedese che le calza a pennello.

Lo stile ideale per l’inverno

Prima di parlare dell’abito in questione, parliamo di un altro punto importante. Come sapete, ci stiamo avvicinando all’inverno, il Natale si avvicina e vogliamo tutti sentirci un po’ più glamour.

Niente paura, perché H&M offre una gamma di prodotti adatti a tutti i gusti per creare i look delle feste perfetto. L’ampia scelta di capi, dalle scarpe ai completi non vi faranno passare inosservate.

H&M propone una selezione di scarpe per la stagione invernale che vi conquisteranno. Dalle classiche décolleté nere a tinte più vivaci, i prezzi partono da 24,99 euro e le taglie vanno dalla 35 alla 42. Siamo sicuri che vi conquisteranno!

Per quanto riguarda l’abbigliamento, potete optare per questo abito con paillettes e frange di H&M, che ha avuto un grande successo, soprattutto perché permette di fare un figurone ad un prezzo abbordabile.

Disponibile in rosa e color crema nelle taglie dalla 32 alla 50, questo abito ha un prezzo di 49,99 euro e conquisterà tutti!

Potete abbinarlo ad un paio di stivali alti con tacco o a delle décolleté scintillanti e, magari, completare il look con un bel cappotto.

Il cappotto di tendenza è firmato H&M

Ma attenzione: non un cappotto qualsiasi. La tendenza della stagione è il modello con cintura, che sta andando a ruba e che vi piacerà sicuramente. Si tratta di un modello oversize con maxi cintura da allacciare in vita.

Un pezzo molto chic, disponibile anche in nero e grigio ad un prezzo top: costa solo 49,99 euro. Cosa state aspettando? Correte in negozio!

Chloë Sevigny è bellissima in H&M

Se invece vi siete innamorate di uno stile completamente diverso potete prendere ispirazione da quello scelto dall’attrice Chloë Sevigny che posa in un abito rosa firmato H&M che le si addice perfettamente.

Potete ammirarlo sul sito web e sull’account Instagram del marchio. Non vi resta che prendere ispirazione.