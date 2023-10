Cercate un look elegante per l’autunno? H&M riesce a rendere un abito a righe bianche e nere super trendy in tutta Europa! H&M accontenta i suoi fan con un bel completo a righe! E il marchio ha avuto la bella sorpresa di per vedere una famosissima influencer italiana che lo indossa. Da allora, tutti se lo sono accaparrato. Stop&Go vi spiega tutto!

Un abito a righe per l’autunno?

Perché il freddo sta arrivando. Ma bisogna mantenere lo stile. Mentre l’evento Attivaistituito dalla rivista Elle, inizierà in Italia, i media possono contare sul contributo di Paola di Benedetto. Un influencer con quasi 2 milioni di follower.

Per il suo ingresso all’evento, l’italiana ha scelto di vestirsi con H&M. Ma non un abito bohémien, come qualcuno potrebbe aspettarsi. No, la giovane donna, nota per le sue apparizioni televisive e radiofoniche, ha scelto un abito a righe.

Una vera sorpresa, ma che le si addice. Perché l’italiano non voleva essere troppo severo per l’evento. Così ha preferito indossare uno stile piuttosto sportivo e casual. Scarpe da ginnastica bianche, T-shirt bianca Un outfit semplice ed efficace.

Gli account dei fan hanno condiviso la foto di Paola di Benedetto in H&M. E Elle Italia coglie l’occasione per intervistare Paola de Cegli. Lo stilista della star italiana spiega la sua scelta. Per non ha scelto il vestito per caso.

“Tra le tante proposte della collezione, abbiamo scelto un abito del tutto simile a quello di Paola, l’altra Paola si giustifica. Perché il progettista ha una teoria: i nostri vestiti dovrebbero assomigliare a noi. O assomigliare al nostro stato d’animo.

H&M: un abito a che prezzo?

“La giacca oversize e i pantaloni larghi indossati con gli allenatori fa parte del suo DNA” , spiega il designer. E per una buona ragione, il marchio svedese ha creato questo verde con un taglio oversize. Un modo per rompere il lato rigoroso della tuta.

Così, con questo abito di H&M, Paola Di Benedetto si confida con ” Gli elementi essenziali del guardaroba che la fanno sempre sentire sicura di sé” . Sebbene il marchio abbia fatto delle sue basi una specialità, gli stilisti le utilizzano.

Paola de Cegli ci dà un principio che la guida ogni volta che veste la sua musa. “Questo è il segreto principale di tutti gli stili che studiamo insieme. Imparare a interpretare i grandi classici del guardaroba con il proprio umore. “

Quindi ecco a voi il grande segreto: vestirsi in base al proprio umore. Paola di Benedetto ha voluto coniugare stile e comfort. Così ha scelto un abito oversize. E scarpe da ginnastica e una T-shirt per alleggerire lo stile e renderlo più rilassato e casual.

Se volete regalarvi lo stesso stile di Paola di Benedetto, visitate il sito di H&M. “Blazer oversize con chiusura dritta”. costa quasi 80 euro. Ma a quel prezzo si possono trovare uno dei pezzi che si possono indossare tutti i giorni.

Con i pantaloni, che il marchio chiama “pantaloni eleganti”, e viene venduto a 40 euro È un abito che può essere indossato sempre. E soprattutto, come direbbe Paoloa de Cegli, potete adattarlo al vostro umore!

