H&M ci propone il top con paillettes perfetto per le feste

Quando scegliamo un look per le occasioni speciali, come i party di Capodanno, spesso ci ritroviamo a scegliere tra capi monomarca che non indosseremo più di una sola volta, perché le temperature non ci permettono di sfruttarli in altre occasioni.

La frase “Per essere belle bisogna soffrire” non ci piace poi tanto, ecco perché abbiamo scelto il top corto con paillettes di H&M, che fa parte della nuova collezione, con il quale si può creare un look elegante senza soffrire il freddo.

H&M propone un top super elegante

Cosa ha di speciale questo top? Si tratta di top corto con paillettes di colore nero. Il modello è a spalle basse, con il collo a lupetto e bottoni nascosti sulla nuca. Il top di H&M è a maniche lunghe con spacchetti sui polsini. Grazie al collo a lupetto, alle maniche lunghe e al tessuto peloso, staremo sicuramente al caldo, senza rinunciare all’eleganza e al glamour: questo top di H&M è perfetto per il party di Capodanno.

Il top corto con paillettes si abbina ad una gonna della stessa linea. Il taglio a vita alta, con cintura elastica, spacco e frange con paillettes. La gonna è foderata ed ha un prezzo di 29,99 euro.

Crea il look delle feste

Senza dubbio, si tratta di un look spettacolare con cui non passeremo di certo inosservate. È un’ottima alternativa ad un look total black. Oppure, possiamo optare per un outfit dai colori decisi, come il fucsia o il viola, come dettano i trend di stagione, magari con dei pantaloni palazzo.

Se tra paillettes ed effetto pelo non vogliamo esagerare, possiamo sempre scegliere una gonna midi in velluto e delle sneakers, così saremo anche comode per ballare tutta la notte senza preoccuparci del mal di piedi!

Il top corto effetto pelo con paillettes di H&M ha un prezzo di 19,99 euro ed è disponibile nel negozio online di H&M nelle taglie dalla XS alla XXL.

