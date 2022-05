Heung-min Son guida l’Arsenal a errori critici mentre il Tottenham mantiene viva la Champions League

LONDRA — In retrospettiva, forse Arsenale avrebbe dovuto giocare a questo gioco a gennaio. Almeno allora non avrebbero dovuto affrontare Figlio di Heung-min al culmine dei suoi poteri devastanti.

Quattro mesi dopo il rinvio che ha suscitato tanta indignazione in tutta la Premier League – l’Arsenal ha invocato i protocolli COVID-19 della competizione per ritardare le partite quando avevano un solo caso di virus nella loro rosa e una serie di assenti per altri motivi – Il Tottenham ha ottenuto una vittoria che vale l’attesa per i fan che hanno assistito al primo derby competitivo del North London giocato davanti ai fan nella loro nuova casa.

È stato un palcoscenico illuminato in modo abbagliante da Son, ora a un gol dalla Scarpa d’Oro e che chiude velocemente su Mohamed Salah con otto nei suoi ultimi sette. Questi potrebbero essere sufficienti per portare il Tottenham tra i primi quattro. Sono bastati sicuramente per superare la squadra di Antonio Conte che si è lasciata sfuggire l’occasione di assicurarsi la Champions League in casa del grande rivale. Nel tentativo di frustrare e inibire Son, gli hanno permesso di portarli alla distrazione.

L’Arsenal non è stato meno artefice della propria scomparsa della Corea del Sud, tanto più che aveva stabilito il ritmo fuori dai cancelli. Avevo Martin Odegaard non è scivolato mentre si sforzava di sparare, Hugo Lloris avrebbe potuto essere testato più seriamente come Gabriele Martinelli è stato in grado di battere Emerson Reale a volontà. Anche il pubblico di casa, forse così rumoroso come non è mai stato da quando questo campo è stato aperto poco più di tre anni fa, ha mormorato brevemente di scontento quando i quattro difensori ospiti avevano bloccato il Tottenham nella propria metà campo.

I segnali di pericolo, tuttavia, erano evidenti. Gabriel si stava lanciando nelle sfide come se potesse non essere più in grado di riconquistare la palla, ma il vero motivo di preoccupazione era dall’altra parte. L’Arsenal aveva chiaramente pianificato per Son. Avevano appena sbagliato tutto.

Nella loro vittoria contro Chelseaun altro esponente di tre indietro, l’Arsenal aveva adottato un sistema fluido che poteva vedere rapidamente Bukayo Saka entrare per eguagliare l’opposizione. Questa volta, Mikel Arteta ha scommesso che un quattro potesse reprimere il devastante attacco del Tottenham.

Ogni volta che faceva un passo di cinque yarde, la responsabilità sul campo di reprimere il numero 7 passava da Cedric a Rob Holding, il quale aveva chiaramente concluso che era sua responsabilità affermarsi sul Figlio. Francamente, aveva più la sensazione di un giocatore che sapeva che le arti oscure erano l’unico modo per fermare il suo avversario, i nervi mascherati da intelligenza di strada.

Il problema non era che cercasse di sgranocchiare e mandare all’aria il suo avversario. Era che era così cattivo. Una delle prime sfide ha visto Holding ribaltare Son sullo stile WWE, un atto assolutamente sfacciato che stava implorando Paul Tierney di agire. Al contrario, la leggera gomitata del sudcoreano nel suo avversario era del tipo che si poteva guardare una mezza dozzina di volte senza essere in grado di dire con certezza quale potesse essere una punizione appropriata.

Il rosso è inevitabile anche se Arteta è tutt’altro che colpito dalla precisa decisione che ha costretto Holding fuori dal campo. “Non posso [talk about the refereeing]”, ha detto. “Voglio essere sulla linea laterale lunedì sera. sarò sospeso. Puoi chiedere all’arbitro se vuole venire a dare una valutazione della partita. Non posso farlo. Ho due opzioni, posso mentirti, cosa che non faccio, oppure posso essere squalificato e voglio davvero essere sulla linea laterale contro il Newcastle”.

Certamente, dei 13 cartellini rossi nel mandato di Arteta, cinque in più di qualsiasi altra squadra, questo era discutibile, un check alla spalla un po’ cinico ma difficilmente malizioso quando Son esplose. Tuttavia, sulla traiettoria del gioco in quel momento, era chiaro che, se Holding avesse evitato un secondo giallo lì, avrebbe semplicemente ritardato l’inevitabile. Le teste dell’Arsenal erano sparite, incapaci di controllare la propria indignazione per il rigore da cui gli Spurs erano passati in vantaggio. È stata sicuramente una chiamata marginale, ma Cedric sembrava più interessato a competere con il suo uomo che a rivendicare la palla quando di Dejan Kulusevski croce è entrata nella scatola.

Nel momento in cui Kane è salito sul dischetto, Conte ha capito che il risultato non era mai in dubbio. “Harry Kane è molto preciso in ogni allenamento”, ha detto. “Non l’ho mai visto sbagliare. Sinceramente sono molto calmo perché so che lui è molto bravo. Parliamo di un attaccante fantastico”.

Nel giro di 15 minuti, questa partita è stata decisamente vinta. Quattro minuti dopo che il rosso di Holding aveva lasciato all’Arsenal un gol e un uomo in svantaggio sul punteggio, il loro svantaggio era stato raddoppiato, Rodrigo Bentancur ha lanciato un calcio d’angolo su un Kane non segnato sul secondo palo.

Anche in mezzo a tutto il caos c’erano ricordi di ciò che avrebbe potuto essere per l’Arsenal. Un uomo leggero, i loro quattro davanti continuavano a sondare. Se Hugo Lloris non avesse fatto il palming quello di Eddie Nketiah colpo di curling, allora il secondo tempo avrebbe potuto almeno offrire qualcosa, ma ulteriore dolore per gli ospiti.

Son avrebbe inflitto quel colpo schiacciante, il primo caso cruciale nel gioco in cui l’Arsenal avrebbe potuto non essere più in grado di fare più difensiva. Gabriel ha fatto bene a bloccare il tiro di Kane e si sarebbe pensato che ci fossero abbastanza corpi per mettersi in mezzo quando la palla si è rotta al tormentatore dell’Arsenal. Un finale di destro pugnalato in qualche modo ha mandato la palla a squittire attraverso il boschetto, dando a Son il gol che si era tanto meritato.

In verità, l’Arsenal sapeva già che non c’era ritorno, questa è la spiegazione più logica del perché la forma fisica di Ben White non è stata testata dopo quello che finirà per essere almeno quindici giorni fuori con un problema al tendine del ginocchio. Anche se è tornato per la trasferta di lunedì a Newcastle, la difesa potrebbe sembrare ancora più un miscuglio con Gabriel che è uscito zoppicando in ritardo per tenersi il tendine del ginocchio.

In tali circostanze, vale forse la pena ricordare che il quarto posto resta in mano all’Arsenal. Batti Newcastle e Everton e il derby di giovedì non significa nulla per il Tottenham oltre a vantarsi. Eppure, mentre quei 10 giocatori mortificati che erano arrivati ​​alla fine si avvicinavano a una sezione che si stava rapidamente svuotando, un’immediata rinascita al St James’ Park sembrava uno scenario improbabile, tale era il danno che Son aveva causato loro.