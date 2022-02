Here We Go: MLS che fa colpo con Douglas Costa e Xherdan Shaqiri; Liverpool ancora dopo Fabio Carvalho

La finestra di mercato si è chiusa la scorsa settimana in Europa, ma ciò non significa che i movimenti si siano fermati grazie a un’intensa e sorprendente raffica di azioni della Major League Soccer. E anche con il mercato che sta prendendo piede in Europa, ci sono ancora squadre che preparano la loro lista di obiettivi estivi e giocatori che si preparano per nuovi capitoli della loro carriera. Approfondiamolo negli appunti di questa settimana.

Sorprese MLS

I Los Angeles Galaxy annunceranno presto ufficialmente l’arrivo di Douglas Costa, in quanto l’esterno brasiliano firmerà un contratto che lo terrà in California fino al 2023, con un accordo raggiunto con la Juventus per un prestito fino a giugno e poi proroga il contratto di free agent per un altro anno. Costa ha accettato nonostante fosse stato contattato dal Flamengo per una nuova possibilità in Brasile dopo il suo capitolo al Gremio che ora è retrocesso in seconda divisione del calcio brasiliano. Costa alla fine ha dato la sua priorità ai LA Galaxy dove può essere tra i giocatori più pagati della MLS.

I Galaxy non sono l’unico team MLS a fare colpo. Chicago Fire, nel frattempo, ha raggiunto un accordo per Xherdan Shaqiri dell’Olympique Lyonnais. Il club francese riceverà 7 milioni di euro e risparmierà lo stipendio di Shaqiri dopo averlo acquistato per circa 6 milioni di euro dal Liverpool lo scorso agosto. Il giocatore ha insistito per un’esperienza in MLS e Chicago sarà presto la sua prossima destinazione.

Atleti per incassare?

Non mancano i movimenti in Europa subito dopo la chiusura della finestra di gennaio. L’Atletico Madrid ha riportato Matty Cash nella sua lista per settimane e sarà un obiettivo serio per un’estate che dovrebbe vedere Diego Simeone fare diversi nuovi acquisti. L’Aston Villa non voleva liberarlo per gennaio, ma l’Atletico Madrid insisterà per Cash in estate.

Voci Cavani

E la Liga potrebbe essere anche la prossima destinazione di Edinson Cavani, visto che l’attaccante uruguaiano ha scelto di completare la stagione in corso a Manchester – su richiesta faccia a faccia di Ralf Rangnick – ma il suo contratto scadrà in estate e presto Cavani farà una decisione.

Le voci secondo cui il River Plate sarebbe il prossimo club di Cavani in sostituzione di Julian Alvarez, destinato al Manchester City già a luglio, non sono confermate. Cavani, infatti, non ha alcun interesse per questa possibilità e la tentazione di un’esperienza in Liga rimane nei pensieri del “Matador”.

Mercatino terzino sinistro

In Italia il Napoli sta ancora lavorando per il terzino sinistro del Getafe Maxi Olivera che è la priorità per la prossima estate. Il Napoli ha provato ad ingaggiare Olivera già a gennaio ma il club spagnolo non ha accettato la proposta.

In tema di terzini sinistri, Nicolas Tagliafico vuole chiarezza dall’Ajax e prevede di lasciare l’Eredivisie in estate. L’argentino era nella lista di destinazione del Barcellona per una mossa di gennaio, ma l’Ajax non ha accettato il prestito con opzione di acquisto, chiedendo sempre una mossa definitiva. Tagliafico è deluso e la sua missione è lasciare l’Ajax a giugno per una nuova opportunità.

Liverpool ancora dopo Carvalho

Infine, il Liverpool sta pianificando un nuovo tentativo per la stella nascente portoghese del Fulham, 19 anni, Fabio Carvalho, che sta giocando a ottimi livelli in campionato. Carvalho era a Liverpool il giorno della scadenza del trasferimento la scorsa settimana per le visite mediche e avrebbe dovuto firmare prima che tutto crollasse un minuto prima della chiusura della finestra perché i due club non hanno firmato i contratti in tempo. Il Liverpool non si arrende e a giugno proverà ancora a ingaggiare Carvalho da free agent poiché Klopp lo considera un vero talento.