Here We Go: la partita d’attesa di Mbappé con PSG e Real Madrid; Man City occhio Pogba; Chiellini alla MLS?

Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione del club, il che significa che mancano solo poche settimane all’apertura della finestra di trasferimento. Ma ciò non significa che il mercato si stia già riscaldando poiché diversi top club stanno preparando nuovi acquisti. Facciamo il giro dell’Europa per alcuni aggiornamenti:

Gioco d’attesa per Mbappé



Non è ancora il momento della decisione per Kylian Mbappé. Le pubblicazioni francesi hanno riferito che la superstar del Paris Saint-Germain ha un accordo imminente per un prolungamento del contratto per rimanere con il club, ma la realtà è che Mbappé sta ancora riflettendo le sue opzioni. Il PSG ha migliorato la sua proposta e sta cercando in tutti i modi di convincerlo dei cambiamenti immediati che prevede di apportare per migliorare la rosa. Mbappé e la sua famiglia rimangono aperti all’adesione al Real Madrid e saranno in contatto con il club nella prossima settimana poiché le fonti del Real Madrid si sentono ancora sicure e rilassate riguardo a un accordo sorprendente. Mbappé prenderà presto la sua decisione, ma non ora.

PSG per mantenere Mendes

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain incontrerà l’agente di Nuno Mendes nei prossimi giorni mentre i campioni di Francia intendono attivare la clausola di opzione di acquisto per il terzino sinistro portoghese. Si tratta di un investimento di 42,12 milioni di dollari (40 milioni di euro) che andrà allo Sporting CP. Mendes ha già messo nero su bianco con la firma del suo contratto.

Barcellona e Real Madrid si tengono occupate

In Spagna, il Real Madrid avrà presto la firma di Antonio Rüdiger sulle pratiche burocratiche con un accordo fino al 30 giugno 2026. La scelta è stata fatta per giorni e ora confermata mentre lascia il Chelsea. Intanto il Barcellona avrà un nuovo incontro con l’agente di Gavi ed è solo questione di tempo per la firma di un nuovo accordo a lungo termine. Il 17enne firmerà con il Barça e gli attuali $ 52,63 milioni (50 milioni di euro) saranno rimossi. Una delle prossime priorità per il Barcellona sarà concentrarsi sull’affrontare le esigenze del terzino sinistro. Marcos Alonso è in pole position nella loro lista dei desideri, aspettandosi di poter negoziare presto un’uscita con il Chelsea. Il giocatore vuole tornare in Spagna e ci sono buone sensazioni per questo accordo che sta andando a buon fine.

L’occhio di Man City Pogba

Non sono da escludere invece sorprese a Manchester, dove attende di concludere la saga di Erling Haaland con il City al lavoro sugli ultimi dettagli dell’affare. Oltre ad avere un attaccante di livello mondiale ad Haaland, il club ha anche discusso internamente l’idea di acquisire il centrocampista del Manchester United Paul Pogba come free agent. Sarebbe ovviamente un accordo scioccante per il francese, che finora non ha un accordo di estensione con i Red Devils mentre si imbarcano nell’era di Erik ten Hag. Il Man City ci sta pensando internamente ma non c’è ancora una trattativa avanzata.

Per Pogba un’altra opzione seria resta il Paris Saint-Germain, da mesi interessato ai suoi servizi. Sebbene ten Hag non abbia detto bugie sul suo contratto con il Manchester United, non ci sono clausole che vietino i trasferimenti tra Man United e Ajax in estate.

Chiellini alla MLS?

In Italia, infine, sarà presto il momento per Giorgio Chiellini di lasciare il club bianconero: il difensore lascerà il club e non prolungherà il contratto, la MLS è un’opzione che sta valutando insieme alla sua famiglia.