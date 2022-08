Henkel lotta con drastici aumenti dei prezzi

Henkelle vendite sono in aumento, ma i profitti non tengono il passo. Nella prima metà dell’anno, il produttore di adesivi e prodotti per la cura della persona ha risentito del forte aumento dei prezzi delle materie prime.

Impossibile compensare

Le vendite sono aumentate di quasi il 9% nella prima metà di quest’anno, a 10,91 miliardi di euro. Tuttavia, la società non è stata in grado di trasferire completamente ai clienti la forte inflazione e gli aumenti dei prezzi. L’utile lordo (EBIT) è quindi diminuito del 18,7 % a 1,17 miliardi di euro. L’utile netto è stato dimezzato da 942 milioni a 447 milioni.

Il produttore Persil e Schwarzkopf parla di una situazione di mercato molto impegnativa, incolpando il drastico aumento dei prezzi dei materiali e della logistica. “Nonostante i significativi aumenti dei prezzi, la rigorosa gestione dei costi e gli ulteriori miglioramenti dell’efficienza, questi effetti non possono essere completamente compensati”, spiega l’azienda.

Dimagrire

Anche la ristrutturazione in corso si sta rivelando costosa. Entro l’inizio del 2023, il gruppo FMCG vuole fondere le sue due divisioni di consumatori, Beauty e Home Care, in un’unica divisione. Allo stesso tempo, però, l’azienda sta rivedendo il proprio portafoglio marchi: sono attualmente in fase di revisione tutte le operazioni e i marchi con un fatturato totale inferiore al miliardo di euro. Inoltre, in risposta alla guerra in Ucraina, il gruppo si sta ritirando completamente dalla Russia e dalla Bielorussia.

Nella prima metà dell’anno, Henkel ha già ceduto diversi marchi minori nella categoria beauty care; entro la fine dell’anno il ramo verrà ulteriormente snellito. Anche il ramo della bellezza di consumo è stato l’unico a subire un calo delle vendite nell’ultimo semestre. A luglio, tuttavia, il gruppo ha acquistato i prodotti per parrucchieri di Shiseido per penetrare ulteriormente nel mercato di successo della cura professionale.