Henkel alza le aspettative: riorganizzazione prima del previsto

La fusione di entrambe le divisioni del marchio B2C a Henkel è in anticipo sui tempi. Inoltre, le colle del gruppo FMCG stanno vendendo meglio del previsto. Il produttore di Pritt e Persil alza quindi le sue previsioni di vendita.

Più fluido del previsto

Henkel ha annunciato un’importante ristrutturazione all’inizio di quest’anno. Le divisioni Laundry & Home Care e Beauty Care saranno fuse in una nuova divisione: Consumer Brands. Nella maggior parte delle regioni, questa riorganizzazione è ora in anticipo sui tempi. Da ottobre, Wolfgang König assumerà la guida di entrambe le divisioni, ha annunciato Henkel in occasione della Giornata dei mercati finanziari.

Allo stesso tempo, il produttore di Schwarzkopf e Pattex aumenta le sue previsioni di vendita per questo anno fiscale. In precedenza, il gruppo prevedeva una crescita organica delle vendite del 4,5-6,5%, ma ora prevede una crescita del fatturato del 5,5-7,5%. La divisione Adhesive Technologies, in particolare, sta andando molto bene, anche nel terzo trimestre.

“Inoltre, stiamo continuando a lavorare intensamente su misure globali per compensare il più possibile l’impatto del drastico aumento dei costi delle materie prime, della logistica e dell’energia sul nostro sviluppo degli utili”, afferma il CEO Carsten Knobel. Il margine EBIT a livello di gruppo dovrebbe rimanere invariato (9-11%), l’utile per azione scenderà del 15 fino al 35%, teme il gruppo.