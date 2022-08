HelloFresh conta sugli Stati Uniti mentre gli europei abbandonano

Ciao Fresco continua a crescere, nonostante una flessione dopo che la pandemia abbia causato un aumento delle vendite. La crescita dell’azienda tedesca proviene principalmente dagli Stati Uniti, che ora sono buoni per oltre la metà dei suoi ricavi.

Meno clienti in primavera

“Il secondo trimestre è sempre più debole del primo”, ha detto il CEO Dominik Richter agli analisti che sottolineano che HelloFresh ha perso 500.000 clienti dall’inizio dell’anno. Una volta che le risoluzioni del nuovo anno si sono raffreddate, le persone apparentemente ordinano meno scatole di pasti. Anche l’aumento del costo della vita e l’incertezza economica giocano un ruolo quest’anno, soprattutto in Europa. Negli Stati Uniti, “solo” 220.000 clienti hanno voltato le spalle a HelloFresh.

Anche il numero totale di ordini è diminuito, da 34,6 milioni nel primo trimestre a 32,3 milioni di oggi. Più della metà di tutti gli ordini proveniva dagli Stati Uniti, oggi di gran lunga il mercato più importante per il fornitore di scatole per pasti. Il paese rappresenta più della metà delle entrate e tre quarti dell’utile operativo, secondo il sito di notizie Finanzen. Colpisce anche: l’utile operativo è aumentato di quasi il 23 % negli Stati Uniti, mentre altrove l’utile lordo è diminuito di quasi un quarto.

Controcorrente

Richter è tuttavia pieno di fiducia: rispetto all’anno precedente, il numero di clienti è aumentato di oltre il 4 %, superando gli otto milioni e le vendite sono addirittura aumentate di oltre il 25 % a 1,96 miliardi di euro: un record. Escludendo l’effetto cambio, le vendite sono addirittura aumentate del 16%. Gli ordini sono diventati più grandi e più costosi, mentre i clienti hanno anche optato di più per prodotti aggiuntivi. HelloFresh, che con la sua crescita “va in controtendenza rispetto all’e-commerce”, è quindi sulla buona strada per raggiungere dieci miliardi di euro di vendite entro il 2025, afferma l’amministratore delegato.

I costi inevitabilmente più elevati, per tutto, dagli ingredienti alla consegna, hanno messo sotto pressione i profitti. L’ebitda della società è sceso del 7,5% a 145,9 milioni di euro, l’utile netto è sceso di un quarto a 62,5 milioni di euro. La spiegazione: al fine di mantenere prezzi competitivi, l’azienda “ha ampiamente mitigato l’effetto dell’inflazione senza trasferire integralmente i costi ai clienti”. Per l’intero anno, HelloFresh prevede una crescita delle vendite tra il 18 e il 23% e un utile operativo leggermente inferiore rispetto all’anno precedente.