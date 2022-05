Hellas Verona vs Milan: Serie A in diretta streaming, canale TV, pronostico, come guardare online, notizie, quote

A sole tre partite dalla fine, domenica il Milan si recherà in visita all’Hellas Verona in Serie A, che ha bisogno di una vittoria per tornare al primo posto. La rivale Inter Milan sembrava diretta verso una sconfitta venerdì in casa contro l’Empoli prima di ribaltare uno svantaggio di 2-0 e vincere 4-2. Un pareggio per il Milan li vedrà secondi per differenziale reti, quindi aspettati che siano ultra aggressivi in ​​una partita in cui non possono permettersi di sbagliare.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : domenica 8 maggio | Tempo : 14:45 ET

: domenica 8 maggio | : 14:45 ET Posizione : Stadio Marc’Antonio Bentegodi — Verona, Italia

: Stadio Marc’Antonio Bentegodi — Verona, Italia TV: Rete sportiva CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

Rete sportiva CBS | Sommo+ Probabilità: Verona +390; Disegna+285; Milano -140 (via Caesars Sportsbook)

Trame

Hellas Verona: I portieri Ivon Pandur e Alessandro Berardi restano infortunati fino all’estate, mentre il Verona ha otto giocatori a un cartellino dalla squalifica, di cui quattro sulla linea di fondo. Il Verona è comodamente a metà classifica e non dovrà rischiare molto, puntando a finire la stagione potenzialmente al sesto posto.

AC Milan: Simon Kjaer va avanti a lungo con l’infortunio al ginocchio subito a dicembre, ma la questione più preoccupante che il club deve affrontare sono tutti i giocatori che sono a un cartellino dalla squalifica. Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Brahim Diaz e Pierre Kalulu cercheranno tutti di evitare un’ammonizione per il resto del percorso. Con Romagnoli, Kalulu e Tomori tutti difensori centrali, potrebbero essere allungati piuttosto sottili nella parte posteriore lungo il tratto.

Predizione

Non è bello, ma l’assist della frizione di Theo Hernandez negli ultimi 10 minuti aiuta il Milan a una vittoria decisiva. Scegliere: Milan 2, Hellas Verona 1