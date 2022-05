Hellas Verona vs Milan quote, scelte, come guardare, live streaming: 8 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

L’ultima volta AC Milan visto l’Ellade Verona, i rossoneri erano imbattuti da sette partite consecutive per iniziare la loro stagione di Serie A italiana e hanno ottenuto una vittoria per 3-2 contro i gialloblù. Al Milan servivano tre gol nel secondo tempo per superare uno svantaggio di due gol nell’intervallo e vincere. I rossoneri portano ora una serie di 13 vittorie consecutive nel prossimo incontro di domenica, quando il Verona cerca la vendetta un’ultima volta prima della fine della stagione. trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. Caesars Sportsbook elenca l’AC Milan come il favorito -135 (rischiare $ 135 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. Il Verona è lo sfavorito di +370 nelle ultime quote Hellas Verona vs. Milan e un pareggio ha un prezzo di +285. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Verona-Milan

Data Verona-Milan: domenica 8 maggio

Verona-Milan ora: 14:45 ET

Streaming Verona-Milan: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Milan-Verona

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte Verona-Milan dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicapper con sede nell’Indiana ha ottenuto un punteggio di 30-11 sulle sue scelte calcistiche per SportsLine, restituendo oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori durante quell’intervallo.

Per Verona-Milan, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare per una vincita di -135. Dopo il primo incontro tra i due club all’inizio di questa stagione, ci sono molte ragioni per pensare che i gol potrebbero essere in vista nella loro rivincita. L’unica cosa che resta da giocare al Milan per questa stagione è uno scudetto, ed è solo un punto dietro l’Inter con una partita in mano, quindi dovrebbe essere motivato a salire in campo presto e giocare per la vittoria. Nonostante l’attacco rossonero non abbia prodotto risultati da capogiro, nelle ultime tre gare di campionato ha comunque segnato cinque gol.

Stesso discorso per il Verona, con l’avvertenza che anche i gialloblù hanno subito gol nelle ultime tre partite. Il Verona chiude la stagione in trasferta contro la Lazio e dovrebbe voler dare ai suoi tifosi qualcosa per cui tifare nell’ultima “grande” partita casalinga dell’anno. Il Milan ha realizzato il secondo maggior numero di tiri in porta tra tutte le squadre italiane di Serie A in questa stagione con 545, ma il Verona ha il settimo più alto tasso di tiri in porta con il 32,5%.

“Mentre il Milan si è specializzato nell’abbattere difensivamente e nel battere gli avversari, l’Hellas Verona fa le cose in modo opposto”, ha detto Eimer a SportsLine. “Questa squadra ha pochissimo potere difensivo nella squadra titolare ed è specializzata nella creazione di tiri offensivi in ​​cui segnare più di quanto subiscono è l’unico modo per vincere le partite”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la partita su Paramount+. Visita Paramount+ ora per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo, gli originali Peak. e altro ancora.