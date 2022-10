Heidi Klum è stata criticata per aver posato in mutande con sua figlia

Heidi Klum è stata criticata per essere apparsa in foto di lingerie con sua figlia. Il modello 49enne e Leni, 18 anni, il cui padre è l’imprenditore italiano Flavio Briatore, hanno posato in mutande dopo essere diventati i nuovi ambassador di Intimissimi.

Il famoso marchio di lingerie ha condiviso le immagini sul suo account Instagram.“Una storia di fiducia in se stessi, di gioia di vivere e di amore tra madre e figlia. tavole, @heidiklum e @leniklum celebrano l’arte della lingerie italiana.”

Alcuni considerano un servizio fotografico di lingerie per madre e figlia “un po’ strano”. “Mi piace pensare di essere progressista su queste cose, ma una madre e una figlia in lingerie nelle stesse riprese video sono un po’ scoraggianti”, ha scritto un utente. Mentre altri hanno aggiunto: “Qualcun altro pensa che sia un po’ strano che Heidi Klum abbia fatto una campagna di lingerie con sua figlia? Seriamente, immagina di fare un servizio fotografico di lingerie con *tua* mamma”. Adoro queste donne, ma questa campagna lo fa non farmi venire voglia di comprare niente”; “Fa schifo. Chi balla seminudo con sua madre?”

Altri invece hanno difeso la sessione grafica: “Wow, finalmente una modella che è mamma e sta con la figlia invece che ‘influencer’. Sono stufo di vederli tutto il tempo. Buona pubblicità in questo caso”, ha condannato un fan del ‘top’ tedesco.