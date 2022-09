HDD WD My Passport

Fine dell’estate. I piccoli a scuola ei genitori al lavoro. Il tempo di ferie avrà prodotto un gran numero di file e sarà necessario disporre di risorse per tenere al sicuro i documenti di lavoro o di scuola. In questo scenario, la soluzione è un disco rigido con configurazione sicura e flessibile.

Digitale occidentale ha aggiunto alla sua offerta di prodotti l’album Il mio disco rigido del passaportoche viene proposto in tre colorazioni: nero, rosso e blu e nelle capacità di 1, 2, 4 e 5 GB, con l’obiettivo di adattarsi alle diverse esigenze di storage.

Funzionalità in primo piano

My Passport HDD è un’unità portatile che ti offre sicurezza di archiviazione e la libertà di portare i file personali da un luogo all’altro o di utilizzare dispositivi diversi.

È stato costruito con un design accattivante e si adatta al palmo della tua mano, fornendo un’elevata capacità di archiviazione per organizzare e condividi foto, video, musica e documenti.

Insieme al software di backup e alla protezione con password (per Windows), l’unità My Passport ti aiuterà a mantenere il tuo contenuto digitale sicuro.

Sistema di sicurezza

Software di backup integrato, che può essere impostato per essere eseguito automaticamente in base a una pianificazione. Questa funzionalità consente di scegliere l’ora e la frequenza con cui si desidera cancellare la copia di file di sistema importanti sul disco.

protezione dei file

La crittografia hardware AES a 256 bit integrata con protezione tramite password aiuta a proteggere i contenuti digitali. Per fare ciò, è sufficiente attivare la protezione con password e configurarne una personalizzata utilizzando il software scaricabile.

apparecchiature in uso

Lo storage portatile offerto da My Passport può essere utilizzato senza difficoltà, poiché i cavi necessari sono inclusi. La connessione USB SuperSpeed ​​(5 Gb/s), funziona per farlo con velocità

Compatibilità

Viene formattato per Windows 10 e versioni successive, per fornire spazio di archiviazione plug-and-play. Con il software WD, puoi anche scaricare il driver NTFS per macOS e cambiare sistema operativo senza dover formattare.

Il dispositivo è testato e certificato per la sincronizzazione libro cromato.

Prezzo

Disponibile nei colori rosso, blu e nero, con un formato compatto e pratico da 64,99 €.

Specifiche

Capacità 1, 2, 4 e 5 TB

Connessione USB 3.2 Gen 1 Compatibilità Windows 10 o versioni successive; Chrome OS; Driver NTFS scaricabile per operazioni di lettura e scrittura su macOS 11 o versioni successive

Dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) 107,2 mm x 75 mm x 11,15 mm

Standard: cavo USB-A SuperSpeed ​​(5 Gb/s)

Software per la gestione dei dispositivi e il backup con protezione tramite password

Guida rapida all’installazione