Hanno trapiantato con successo un fegato conservato per tre giorni fuori dal corpo

Un trapianto di fegato richiede che il fegato non passi più di dodici ore fuori dal corpo, un lavoro che potrebbe finire grazie a una nuova tecnologia che ne consente la conservazionealmeno tre giorni, come è stato dimostrato con un paziente che è ancora sano un anno dopo aver ricevuto l’organo.

Inoltre, il fegato usato sarebbe stato scartato con una procedura tradizionale, ma è stato trattato. Una tecnologia che richiede ancora più prove prima di pensare al suo uso regolare, ma questo apre una finestra per “aumentare il numero di organi trapiantabili, oltre a ridurre le liste di attesa e, soprattutto, salvare molte vite”.

Lo spiega a Efe uno dei firmatari della ricerca pubblicata oggi da ‘Nature Biotechnology’ Lucia Bautista Borregodell’Ospedale Universitario di Zurigo.

La differenza tra il richiesta di trapianti di fegato e il numero di quelli disponibili, anche poiché la pratica clinica consiste nel conservarli per non più di 12 ore in ghiaccio, il numero degli organi è limitato.

Il team guidato da Pierre-Alain Clavien, dell’ospedale universitario di Zurigo, è riuscito a mantenere il fegato fuori dal corpo per tre giorni grazie a una macchina che esegue una tecnica nota come perfusione normometrica ex situ.

La tecnica consiste in perfondere gli organi entro un intervallo di temperature considerato fisiologico (da 34 a 37 gradi), con cui le loro funzioni metaboliche sono attive, e non “a riposo”, come avviene con la perfusione ipotermica (a basse temperature), spiega Bautista.

La squadra utilizza per questo ssangue umano dalla banca del sangueche “rende la perfusione ancora più fisiologica, o simile a come avviene in vivo”.

Ciò che “rende speciale” la tecnica della squadra è l’uso di una macchina sviluppata con gli ingegneri del Politecnico federale di Zurigo (ETH) che consente di monitorare e controllare numerosi parametri di funzionalità. “Con questo – sottolinea Batista – siamo riusciti a mantenere i fegati in buone condizioni per diversi giorni”.

Una volta trapiantato, a maggio 2021, eIl fegato ha funzionato normalmente, con “lesioni minime” poiché il flusso è tornato ai vasi sanguigni interni, scrivono gli autori.

Il paziente ha richiesto solo un regime immunosoppressivo di base per le prime sei settimane e “ha riacquistato rapidamente la qualità della vita, senza alcun segno di danno epatico, come rigetto o lesione dei dotti biliari, che rimangono sani un anno dopo l’operazione.” ”, aggiunge lo studio.

Il destinatario dell’organo era un uomo di 62 anni che sSoffriva di cirrosi avanzata, grave ipertensione portale e carcinoma epatocellulare multiplo e ricorrente (HCC).e, che è stato informato della tecnica a cui l’organo sarebbe stato sottoposto.

Fegato con un tumore benigno

Il fegato non era valido per il tuo trapianto in una procedura di routine ed è stato rifiutato da altri centri, perché proveniva da un paziente con sepsi e aveva un tumore di cui all’epoca non si sapeva se fosse benigno, che fu determinato in seguito. Quella donna di 29 anni aveva subito, a sua volta, un multitrapianto di fegato, milza e intestino.

“Se non lo avessimo usato, il fegato sarebbe finito nella spazzatura. Questo è, in effetti, lo scopo del nostro progetto -ha sottolineato Battista-: poter utilizzare organi valutabili e anche ricostituibili per i trapianti, riducendo le liste di attesa e salvando vite”.

Tenere il fegato fuori dal corpo gli ha dato la possibilità di valutarlo e curarlo. Uno degli “ovvi vantaggi” della perfusione ex situ risiede nel fatto che i farmaci possono essere utilizzati a dosi più elevate, in quanto non producono effetti collaterali in altri organi, ad esempio “in caso di infezioni multiple, come è avvenuto in questo caso”.

Bautista sottolinea che le opzioni terapeutiche “sono infiniti, ogni specifica patologia, in teoria, potrebbe essere trattata ex situ con un trattamento specialistico per ogni organo irrorato”.

In questo primo trapianto, il fegato è stato tenuto fuori dal corpo per tre giorni, perché “il paziente ne aveva bisogno e l’ha ricevuto appena” non appena la sua funzionalità è stata ripristinata, ma nei test di laboratorio l’apparecchiatura è stata in grado di irrorare gli organi per un massimo di dodici giorni.

Lo aggiunge il ricercatore spagnolo è probabile che qualsiasi organo che viene perfuso per diverse ore sia in grado di farlo per periodi più lunghi: cuore, rene o polmone. Questa tecnica deve essere adattata alle esigenze di ogni organo, che “in questo modo può essere salvato per il trapianto”.

Affinché questa tecnologia sia completamente integrata nella pratica clinica, “sono necessari studi clinici per dimostrarne la sicurezza utilizzando organi non scartati, quelli che possono essere trapiantati”. Ciò richiede “qualche anno per essere possibile, ma ci stiamo lavorando”, conclude.