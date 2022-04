Halsey è andato al galà dei Grammy pochi giorni dopo l’intervento chirurgico all’endometriosi

La cantante americana Halsey è ricomparso sul tappeto rosso dei Grammy dopo diversi anni di assenza grazie alla sua nomination nella categoria dei miglior album di musica alternativa per il suo lavoro “Se non posso avere amore, voglio potere”. Il premio a cui aspirava, invece, è stato ritirato dall’artista san vincenzo e la sua “casa di papà”.

La sua sfortuna con le raffinatezze

Il rapporto di Halsey con i famosi premi musicali non è stato facile per la cantante, dal momento che, come lei stessa ha rivelato sui suoi social, ogni volta che assiste a una delle sue cerimonie lo fa con cattive condizioni di salute.

“L’ultima volta che ho partecipato ai Grammy è stato nel 2017 ed erano 3 giorni dopo il mio primo intervento di endometriosi. Ho camminato sul tappeto con i punti ancora addosso”, ha spiegato la cantante ai suoi follower su Instagram un giorno prima dell’edizione di quest’anno. Vedi anche: Uno studio mostra che un farmaco rallenta il cancro al seno nel 76% dei pazienti

“Per ragioni di fortuna, domani andrò di nuovo al gala per la prima volta dopo anni e Sono stato operato di nuovo tre giorni fa” ha sottolineato l’artista nominato. Halsey ha poi voluto scherzare sull’argomento e ha detto che “Pubblico questo solo per dire che se mi vedi, sii gentile, sono fragile. Fragile ma eccitato”.

Purtroppo per lei, le sue condizioni di salute non le hanno permesso di godersi la notte come avrebbe voluto e ha condiviso una storia su Instagram in cui ha annunciato che doveva partire presto perché non si sentiva bene. Sebbene abbia dovuto lasciare la festa, Halsey ha potuto assistere a parte delle esibizioni ed è stata vista sul tappeto rosso insieme al resto dei cantanti nominati. Vedi anche: Quante sono le malattie rare?

Cos’è l’endometriosi?

L’artista 27enne ci ha provato rendere visibile la malattia che soffre attraverso i suoi profili sui social network e le sue apparizioni sui media. Nonostante la poca diffusione che c’è sull’argomento, i dati mostrano che l’endometriosi è una patologia abbastanza frequente, dal momento che È sofferto dal 10% delle donne in età riproduttivasecondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).